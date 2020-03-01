В больницах Северодонецка не хватает мыла. Кто ворует не известно: пациенты или врачи



Об этом сообщает ВВ со ссылкой на видеосюжет телеканала Донбасс.

Пациенты из уборных идут к врачам с немытыми руками.

Люди говорят, что уже привыкли к этому, потому что средства гегиены не появляются здесь даже в периоды эпидемий.

Вместа мыла предупреждение о вирусах и о пользе мытья рук. Общими уборными здесь пользуются и врачи, но рукомойники у них отдельные. Медики показывают, что в кабинетах у них есть все дезифицирующие средства.

От комментария по поводу отсутствия мыла в уборных в больнице отказались.

А вот в Мариуполе туалеты обустроены локтевыми дозаторами с жидким мылом. Там журналистам показали даже как правильно нужно мыть руки.

Эту процедуру в больницах считают одной из самых необходимых.

В амбулатории № 2 Северодонецка, когда увидели микрофоны и камеры, дали устное распоряжение закрыть туалеты на ключ.

Пациенты жалуются: руководство заведений пренебрегает простыми правилами гигиены. Медики со своей стороны оправдываются: мол больные постоянно воруют средства дезинфекции.

Новости Региона - Сегодня, 08:01 58 В уборных одной из северодонецких амбулаторий отсутствует мыло, сушилка для рук, туалетная бумага.Об этом сообщает ВВ со ссылкой на видеосюжет телеканала Донбасс.Пациенты из уборных идут к врачам с немытыми руками.Люди говорят, что уже привыкли к этому, потому что средства гегиены не появляются здесь даже в периоды эпидемий.Вместа мыла предупреждение о вирусах и о пользе мытья рук. Общими уборными здесь пользуются и врачи, но рукомойники у них отдельные. Медики показывают, что в кабинетах у них есть все дезифицирующие средства.От комментария по поводу отсутствия мыла в уборных в больнице отказались.А вот в Мариуполе туалеты обустроены локтевыми дозаторами с жидким мылом. Там журналистам показали даже как правильно нужно мыть руки.Эту процедуру в больницах считают одной из самых необходимых.В амбулатории № 2 Северодонецка, когда увидели микрофоны и камеры, дали устное распоряжение закрыть туалеты на ключ.Пациенты жалуются: руководство заведений пренебрегает простыми правилами гигиены. Медики со своей стороны оправдываются: мол больные постоянно воруют средства дезинфекции.Новости Региона - Сегодня, 08:01 58

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