В больницах Северодонецка не хватает мыла. Кто ворует не известно: пациенты или врачи
В уборных одной из северодонецких амбулаторий отсутствует мыло, сушилка для рук, туалетная бумага.
Об этом сообщает ВВ со ссылкой на видеосюжет телеканала Донбасс.
Пациенты из уборных идут к врачам с немытыми руками.
Люди говорят, что уже привыкли к этому, потому что средства гегиены не появляются здесь даже в периоды эпидемий.
Вместа мыла предупреждение о вирусах и о пользе мытья рук. Общими уборными здесь пользуются и врачи, но рукомойники у них отдельные. Медики показывают, что в кабинетах у них есть все дезифицирующие средства.
От комментария по поводу отсутствия мыла в уборных в больнице отказались.
А вот в Мариуполе туалеты обустроены локтевыми дозаторами с жидким мылом. Там журналистам показали даже как правильно нужно мыть руки.
Эту процедуру в больницах считают одной из самых необходимых.
В амбулатории № 2 Северодонецка, когда увидели микрофоны и камеры, дали устное распоряжение закрыть туалеты на ключ.
Пациенты жалуются: руководство заведений пренебрегает простыми правилами гигиены. Медики со своей стороны оправдываются: мол больные постоянно воруют средства дезинфекции.
Новости Региона - Сегодня, 08:01 58
Об этом сообщает ВВ со ссылкой на видеосюжет телеканала Донбасс.
Пациенты из уборных идут к врачам с немытыми руками.
Люди говорят, что уже привыкли к этому, потому что средства гегиены не появляются здесь даже в периоды эпидемий.
Вместа мыла предупреждение о вирусах и о пользе мытья рук. Общими уборными здесь пользуются и врачи, но рукомойники у них отдельные. Медики показывают, что в кабинетах у них есть все дезифицирующие средства.
От комментария по поводу отсутствия мыла в уборных в больнице отказались.
А вот в Мариуполе туалеты обустроены локтевыми дозаторами с жидким мылом. Там журналистам показали даже как правильно нужно мыть руки.
Эту процедуру в больницах считают одной из самых необходимых.
В амбулатории № 2 Северодонецка, когда увидели микрофоны и камеры, дали устное распоряжение закрыть туалеты на ключ.
Пациенты жалуются: руководство заведений пренебрегает простыми правилами гигиены. Медики со своей стороны оправдываются: мол больные постоянно воруют средства дезинфекции.
Новости Региона - Сегодня, 08:01 58
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