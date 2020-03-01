Сурков заставил Киев понервничать вЂ“ у Зеленского готовят план спасения Украины от Донбасса

Киевские власти давно не верят в то, что республики Донбасса вернутся в состав Украины. Такое заявление сделал бывший руководитель Главного следственного управления СБУ генерал Василий Вовк.По его словам, источники, знакомые с ситуацией в минском переговорном процессе рассказывают о том, что президент Украины Владимир Зеленский активно готовится к реализации «альтернативного варианта» урегулирования конфликта. Учитывая, что в действительности никто не верит в возможность проведения выборов на территории ЛДНР, Киев намерен реализовать план изоляции, причем не только республик от Украины, но и наоборот.В этой связи генерал СБУ вспомнил нашумевшее заявление бывшего помощника президента России Владислава Суркова. Вовк подчеркивает, что в Киеве не верят в его отставку, так как «в Москве никто не уходит и бывших КГБистов не бывает».«Мы поняли Суркова, — рассказывает генерал. — Он заявляет, что Украина – не та страна, которой необходимо возвращать Донбасс. Они не станут нам его возвращать. Их цель в том, чтобы Украину возвратить Донбассу».Этот факт заставляет украинское руководство принимать так называемый план «Б» в качестве основного варианта развития событий, продолжает генерал. Так, между народными республиками и Украиной может появиться полноценная административная граница. Вовк отмечает, что таким образом Украина оградиться от Донбасса, как ранее уже оградилась от Крыма. При этом он назвал «иллюзией» надежды на то, что Киев сможет вернуть утраченные территории.«Государственные власти вместе с президентом, согласно поступающей ко мне информации, уже поняли, что пришло время перейти ко второму варианту, который, по сути, уже стал первым. Он подразумевает границу, полное прекращение боевых действий и «до свидания», — констатировал Вовк.Источник