В Рубежном мамаша не заметила как 3-х летний ребенок ушел из дома



Об этом сообщили в Патрульной полиции Луганской области.

Рубежане вызвали полицию. Прибыв по указанному адресу инспекторы обнаружили 3-летнего малыша. Назвать адрес проживания мальчик не смог, но взяв за руку патрульную, провел к своему дому. У подъезда патрульные встретили соседей, которые узнали ребенка и подсказали номер квартиры.

«Патрульных встретила мать, которая агрессивно себя вела. Объяснить, как она потеряла ребенка не смогла. Когда увидела, что ребенка нет, пыталась позвонить на линию 102, но по ее словам, там было занято. В дальнейшем дело передано инспекторам по ювенальной превенции», — сообщили патрульные.

«Уважаемые граждане! Если вы стали свидетелем ненадлежащего исполнения обязанностей по уходу за ребенком или увидели детей без присмотра взрослых — не теряйте времени, а звоните на линию 102. Равнодушие может стать причиной трагедии», — также призвали в полиции. Новости Региона - Сегодня, 09:42 52 3 марта, около 14 часов, в Рубежном, в магазине на улице Менделеева, неравнодушные граждане обратили внимание на маленького мальчика, который гулял без взрослых.Об этом сообщили в Патрульной полиции Луганской области.Рубежане вызвали полицию. Прибыв по указанному адресу инспекторы обнаружили 3-летнего малыша. Назвать адрес проживания мальчик не смог, но взяв за руку патрульную, провел к своему дому. У подъезда патрульные встретили соседей, которые узнали ребенка и подсказали номер квартиры.«Патрульных встретила мать, которая агрессивно себя вела. Объяснить, как она потеряла ребенка не смогла. Когда увидела, что ребенка нет, пыталась позвонить на линию 102, но по ее словам, там было занято. В дальнейшем дело передано инспекторам по ювенальной превенции», — сообщили патрульные.«Уважаемые граждане! Если вы стали свидетелем ненадлежащего исполнения обязанностей по уходу за ребенком или увидели детей без присмотра взрослых — не теряйте времени, а звоните на линию 102. Равнодушие может стать причиной трагедии», — также призвали в полиции. Новости Региона - Сегодня, 09:42 52

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