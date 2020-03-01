Соловьев предостерег россиян от поездок на отдых в Турцию

«Я просто хочу предупредить тех наших граждан, которые по-прежнему считают, что можно легко отправиться на отдых в Турцию», - заявил Соловьев.

Российский журналист и телевизионный ведущий Владимир Соловьев прокомментировал обострение в отношениях России и Турции на фоне военной операции Анкары в сирийском Идлибе. Соловьев раскритиковал поведение турецких властей, а также обратился к россиянам, которые планируют провести свои выходные или отпуск на побережье курортов Турции, сообщает издание «Царьград».По словам журналиста, россиянам необходимо хорошо подумать, прежде чем, посещать Турцию. Соловьев уверен, что сейчас, когда отношения между странами накалены из-за происходящего в Сирии, гражданам России лучше не рисковать и не выезжать на отдых в Турцию.Он напомнил об инциденте, который произошел в Турции с журналистами, работающими в российских СМИ. Так, ранее неизвестные ворвались в квартиры работников СМИ РФ и начали угрожать расправой. После этого инцидента журналистов задержала и удерживала турецкая полиция.Кроме того, Соловьев рассказал, как турки угрожают российским военным корреспондентам, находящимся в Сирии. Так, турецкие радикалы обещали расправиться с военкором Евгением Поддубным, обвиняя его в оказании помощи правительственным войскам Сирии.Кирилл Рекордо