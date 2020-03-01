Беспилотники Эрдогана: Стало понятно, зачем туркам наша С-400

Фото: AP/TASSТурецкие СМИ сообщили, что в ходе возмездия за гибель 36 «мучеников» (имеется в виду авиаудар по солдатам турецкого моторизированного батальона 27 февраля в провинции Идлиб — авт.) с помощью новейших турецких ударных беспилотников TAI Anka («Феникс») было пораженно порядка 200-х целей на севере Сирии. По сведениям Анкары, было уничтожено более 100 российских танков, БТР и систем ЗРК (находящихся в армии Асада). В частности, военный эксперт Дека Мевлутоглу привел видео взрыва комплекса «Панцирь», в которого, как он утверждает, попала ракета, управляемая «Фениксом».Агентство Bloomberg опубликовала в этой связи статью «Смертоносный рой турецких беспилотников представляет собой воздушный вызов Путину в Сирии».Чарльз Листер, директор программы по экстремизму и борьбе с терроризмом в Ближневосточном институте, изучив видеозапись ударов «Фениксов», отметил: не имея превосходства в небе, Турция начала «воздушную кампанию в Сирии беспилотниками», а это, в свою очередь, грозит втянуть «члена НАТО в войну с Россией».«Турция объявила в воскресенье (1 марта), что ее войска сбили два сирийских военных самолета Су-24 и уничтожили еще три сирийские системы ПВО, подтвердив при этом, что один вооруженный турецкий беспилотник был поражен, — пишет Bloomberg. — Анкара, похоже, горела желанием продемонстрировать свою воздушную огневую мощь».Согласно информации из Анкары, еще до начала 4-й операции в Сирии под названием «Весенний щит — 2020» солдаты Эрдогана «нейтрализовали «1 БПЛА, 8 вертолетов, 103 танка, 72 пушки/гаубицы/системы залпового огня, 3 системы ЗРК и убили 2 тысячи 212 военнослужащих Асада». Почти все перечисленные сирийские потери, даже у учетом того, что они наверняка преувеличены, были связаны с применением «Фениксов» — БПЛА, разработанных компанией Turkish Aerospace Industries в кооперации с крупнейшим аэрокосмическим оборонным подрядчиком Пакистана Pakistan Aeronautical Complex.«Феникс» относится к большим ударным дронам и представляет собой композитный планер с дизельной силовой установкой. Имеет индексы ANKA-B, ANKA-S и ANKA-I. В ударных операциях в Сирии принимает участие БПЛА «S», тогда «B» выполняет функции разведчика, а «I» явно слабоват, как «боец» с российскими системами РЭБ. Его максимальный взлетный вес составляет 1600 кг, размах крыльев — 17,3 метра, длина — 8 метров, полезная нагрузка — 200 кг. Дальность передачи данных составляет 200 км, что и ограничивает его радиус действия.Отметим, что «Фениксы» активно используются в учениях НАТО Anatolian Eagle («Анатолийский Орел»), в которых, по информации Bloomberg, они учатся преодолевать системы ПРО, аналогичные российским. Для этого развертывается множество электронных глушителей и генераторов помех, которые вводят в заблуждение русские радары. Утверждается, что именно это помогло Турции успешно провести операцию возмездия после гибели 36 «мучеников».В январе 2020 года Анкара сообщила, что создала первую в мире беспилотную армию, управляемую как единый механизм и подчиняемую «законам стаи». Если сбит один «Феникс», то часть стаи атакует обидчика, а другая — заканчивает начатое «погибшим» дело. По сути, турки хвалятся искусственным интеллектом, который и командует «смертоносным роем».Известно также, что БПЛА ANKA может пролететь 1488 км (паспортные данные), и если на расстоянии 700 км будет находиться турецкий разведчик с переносной системой обработки изображений (TIES) и удаленным видеотерминалом (RVT), то «Феникс» способен провести ракетный удар вдали от своих границ. Впрочем, турки сообщили, что могут управлять дроном и с помощью спутника, правда, этот вариант считается «сырым». Эрдоган хотел иметь такую машину, чтобы удаленно и адресно уничтожать врагов Турции. Как это делает старший брат по НАТО — США.Изначально «Феникс» разрабатывался как разведывательный дрон «длительного действия» согласно техзаданию от 24 декабря 2004 года. С 2010 года начались испытания TAI Anka, которые сопровождались серьезными проблемами. 27 сентября 2012 года и 6 декабря 2013 года прототипы БПЛА разбились во время летных испытаний из-за технических проблем.25 октября 2013 года турецкий Минобороны Турции заказали 10 беспилотных систем (то есть 30 летательных аппаратов) для своих ВВС, а также 12 наземных станций управления на сумму $ 290 миллионов. Позднее сумму увеличили до $ 300 миллионов. Таким образом, сегодня Анкара располагает тремя десятками, точнее 29 «Фениксами», поскольку один из них был сбит в ходе операции возмездия 28 февраля — 2 марта».Насколько сегодня эффективны эрдогановские «Фениксы», судить сложно, поскольку противоборствующие стороны ведут не только «горячую», но и информационную войну. В частности, в ответ на «уничтожение 100 российских танков, БТР и систем ЗРК», сирийцы сообщили о ликвидации не одного, а сразу шести турецких беспилотников.Скорей всего, истина, как водится в таких случаях, где-то посередине. Иначе говоря, TAI Anka не является чудо-оружием Турции, хотя и неплохо делает свое военное дело. Ударные дроны вообще-то хорошо зарекомендовали себя во всех современных боевых конфликтов против «бородатых бармалеев».В 2012 году турки так расхвали свой БПЛА, что бывший президент Египта Мухаммед Мурси был готов купить еще «сырой» TAI Anka в количестве 30 аппаратов. Но сделка была позднее аннулирована. Анкара пояснила это разногласиями межу египетским генералом Абдель Фаттахом ас-Сиси, который сверг Мурси, и Эрдоганом. На самом деле египтянам не понравилась череда катастроф, а также плохой интерфейс и маленькая скорость «птички» — 200 км в час.В апреле 2013 года после удачного показательного испытания «Феникса», включающего в себя 18 часов полета и ночную посадку в неблагоприятных погодных условиях, официальные лица Саудовской Аравии выразили заинтересованность в турецком беспилотнике. Однако после 4-х лет переговоров Эр-Рияд сказал «нет», так как был неудовлетворен «разведывательным потенциалом» TAI Anka. Анкара и здесь нашла, что сказать своим гражданам, мол, саудовцы потребовали секретные технологии, но «Турция не торгует своими тайнами».Позднее уже в королевстве прокомментировали свой отказ: арабы прямо сказали, что БПЛА не стоит тех денег ($ 30 млн.), которые запросила у них Turkish Aerospace Industries. Дескать, красная цена «птички» раза в два-три ниже. Эта машина должна иметь такой ценник, чтобы было её не жалко потерять.В ноябре 2017 года появилась информация, что Турция провела переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами на предмет продажи шейхам беспилотника TAI Anka. Но и здесь Анкару постигла неудача. Арабы заявили, что подобную машину они легко могут сделать сами, причем намного дешевле.Еще можно вспомнить и обсуждения потенциальной сделки на выставке IDEAS 2018 с пакистанцами, которые поставляют Turkish Aerospace Industries ряд важнейших компонентов для БПЛА TAI Anka. Но серьезные эксперты расценили это, как игру, чтобы привлечь хоть какое внимание к эрдогановскому «Фениксу».В сумме можно сказать, что даже относительно несложные тяжелые ударные беспилотники «Маде ин Туркей» способны нанести серьезный урон сирийцам и помотать нервы русским зенитчикам на базе Хмеймим. В то же время переломить ход войны они не способны.Еще один момент заключается в том, что ЗРК С-400, проданные Анкаре, без всякого сомнения, будут использоваться для доработки технологий, которые могли помочь туркам преодолеть наши ПРО/ПВО. Вот тогда за TAI Anka и впрямь выстроиться очередь из покупателей с толстыми кошельками.Александр Ситнико