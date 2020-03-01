Новый скандал из-за коронавируса произошел на Украине

«Она не представляет угрозы», – сказала Полищук, отметив, что женщина «согласилась поехать», «нервничает и устала».

В Черновицкой области Украины произошел скандал из-за заболевания мужчины коронавирусом COVID-19, сообщила замдиректора местного департамента здравоохранения Мария Полищук.Коронавирус выявили у мужчины, который вернулся из Италии. Он лечился дома, пока не появились симптомы, требовавшие лечения в инфекционной больнице, передает РИА «Новости».Полищук сообщила, что жену украинца, у которого подтвердили коронавирус, отправили на обсервацию, причем произошло это из-за протестов, которые устроили соседи. Полищук подчеркнула, что женщину «забрали сотрудники скорой помощи», хотя «для этого нет никаких медицинских оснований», есть только «чисто социальные причины», передает Hromadske.Кроме того, сообщается, что «для дезинфекции не было оснований», но в «подъезде дома провели дезинфекцию, потому что люди кричали».Напомним, в Новых Санжарах местные жители преградили путь в санаторий автобусам с эвакуированными из КНР украинцами. Полиция Украины возбудила пять уголовных дел по факту беспорядков в Новых Санжарах.Антон Антоно