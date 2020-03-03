Донбасс. Оперативная лента военных событий 04.03.2020

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.вЃЈвЃЈ- Лента военных событий в Новороссии за 03.03.202009:50За прошедшие сутки противник придерживался режима прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-службе НМ ДНР.Вооруженные формирования Украины продолжают использовать условия перемирия для размещения военной техники и дооборудования позиций вблизи населенных пунктов, подвергая опасности мирных жителей.Так, в зоне ответственности 93 бригады отмечено размещение:ТРЕХ боевых бронированных машин в жилых районах н.п. КРЯКОВКА;ПЯТИ ББМ вблизи н.п. КРЫМСКОЕ;ДВУХ БМП-2 и ДВУХ боевых машин пехоты на окраине н.п. НОВОТОШКОВСКОЕ;ОДНОЙ БМП-1 в н.п. ОРЕХОВО.В зоне ответственности 46 бригады:ОДНОЙ боевой бронированной машины и ОДНОЙ бронированной разведывательно-дозорной машины вблизи н.п. ТРЕХИЗБЕНКА.Данные факты также подтверждаются в отчете Миссии ОБСЕ.К тому же, в СММ ОБСЕ связали наращивание вооружения и военной техники в зоне ответственности 93 омбр ВСУ с резким ростом нарушений режима прекращения огня 18 и 23 февраля, 29 февраля и 1 марта в районах н.п. ОРЕХОВОЕ, КРЫМСКОЕ и НОВОТОШКОВСКОЕ.С целью сокрытия размещения военной техники вблизи линии соприкосновения, командование ОТГ «Север» предпринимает попытки блокировать работу БЛА СММ ОБСЕ с использованием станций радиоэлектронного подавления «Р-934Б» и «Буковель-АД» из состава 305-го батальона РЭБ, активное применение которых отмечается в районах н.п. СОФИЕВКА и КРЫМСКОЕ.С наших наблюдательных постов поступила информация об установке ДЕСЯТИ противотанковых мин ТМ-62 поперек дороги между н.п. ЛУГАНСКОЕ и н.п. РАССАДКИ вблизи жилых домов, подвергая при этом опасности мирное население.Народная милиция ЛНР продолжает придерживаться режима прекращения огня, контролируя действия противника на всей линии соприкосновения.09:00По информации представительства ДНР в СЦКК, украинские силовики накануне вечером продолжали обстрел территории ДНР. Так, в 21:50 со стороны населенного пункта Марьинка был обстрелян Донецк. В зону обстрела попал поселок шахты «Трудовской»: выпущено 4 гранаты из СПГ, также применили крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;В 21:53 под огонь крупнокалиберных пулеметов попал поселок Спартак. Обстрел велся со стороны Авдеевки;В 22:03 был обстрелян юг Республики. В зону обстрела попал населенный пункт Саханка: применили крупнокалиберные пулеметы.