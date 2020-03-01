Ситуация на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда 04.03.2020
Все КПВВ на линии разграничения начали работу вовремя.
За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток был динамичным и имел тенденцию к увеличению. В общем, через КПВВ последовало 36,7 тысячи человек и 4,2 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 8675 человек и 1090 транспортных средств;
«Марьинка» — 6940 человек и 1215 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 7185 человек и 1260 транспортных средств;
«Гнутово» — 2640 человек и 600 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 11280 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 15/30; «Марьинка» — 0/45; «Новотроицкое» — 25/30; «Гнутово» — 10/15.
Вчера в КПВВ «Новотроицкое» гражданин Украины, который направлялся на неподконтрольную территорию, предложил пограничникам 1000 гривен за содействие в беспрепятственном пересечении линии разграничения. От неправомерной выгоды пограничники отказались и о данном факте сообщили сотрудникам Нацполиции.
Государственная пограничная служба Украины Новости Региона - Сегодня, 10:57 58
За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток был динамичным и имел тенденцию к увеличению. В общем, через КПВВ последовало 36,7 тысячи человек и 4,2 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 8675 человек и 1090 транспортных средств;
«Марьинка» — 6940 человек и 1215 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 7185 человек и 1260 транспортных средств;
«Гнутово» — 2640 человек и 600 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 11280 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 15/30; «Марьинка» — 0/45; «Новотроицкое» — 25/30; «Гнутово» — 10/15.
Вчера в КПВВ «Новотроицкое» гражданин Украины, который направлялся на неподконтрольную территорию, предложил пограничникам 1000 гривен за содействие в беспрепятственном пересечении линии разграничения. От неправомерной выгоды пограничники отказались и о данном факте сообщили сотрудникам Нацполиции.
Государственная пограничная служба Украины Новости Региона - Сегодня, 10:57 58
Метки: {keywords}