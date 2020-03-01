В 3 раза вырос спрос на загранпаспорта в Луганской области



Об этом информируют в Государственной миграционной службе Украины

Изменениями предусмотрено, что с 1 марта 2020 граждане Украины, которые отправляются в Российской Федерации, при пересечении российско-украинской границы должны обязательно предоставить паспорт гражданина Украины для выезда за границу.

В общем, внедрение указанных нововведений не повлияло на общее количество оформленных органами Миграционной службы заявлений-анкет на получение паспорта гражданина Украины для выезда за границу (по сравнению с предыдущими годами).



В то же время, в областях, граничащих с Российской Федерацией, наблюдается рост спроса на получение услуг по оформлению загранпаспорта.

В частности, в течение января-февраля 2020 году количество оформленных заявлений-анкет для оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу выросло в Луганской области (примерно в 3 раза по сравнению с январем-февралем 2019), Донецкой (в 1,5 раза), Харьковской (на 30%), Сумской (на 11%) областях. Новости Региона - Сегодня, 10:52 103 Постановлением Кабинета Министров Украины от 18 декабря 2019 № 1056 внесены изменения в порядок пересечения гражданами Украины государственной границы с Российской Федерацией.Об этом информируют в Государственной миграционной службе УкраиныИзменениями предусмотрено, что с 1 марта 2020 граждане Украины, которые отправляются в Российской Федерации, при пересечении российско-украинской границы должны обязательно предоставить паспорт гражданина Украины для выезда за границу.В общем, внедрение указанных нововведений не повлияло на общее количество оформленных органами Миграционной службы заявлений-анкет на получение паспорта гражданина Украины для выезда за границу (по сравнению с предыдущими годами).В то же время, в областях, граничащих с Российской Федерацией, наблюдается рост спроса на получение услуг по оформлению загранпаспорта.В частности, в течение января-февраля 2020 году количество оформленных заявлений-анкет для оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу выросло в Луганской области (примерно в 3 раза по сравнению с январем-февралем 2019), Донецкой (в 1,5 раза), Харьковской (на 30%), Сумской (на 11%) областях. Новости Региона - Сегодня, 10:52 103

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