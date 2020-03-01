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Какой уровень смертности от коронавируса рассказали во Всемирной организации здравоохранения

verter Сегодня, 11:1518Новости
Какой уровень смертности от коронавируса рассказали во Всемирной организации здравоохранения
Уровень смертности от коронавируса нового типа COVID-2019 в мировом масштабе составляет 3,4%, заявил на брифинге во вторник гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
«Во всем мире скончались 3,4% зараженных COVID-2019. По сравнению с этим сезонный грипп в общем убивает менее 1% инфицированных», — сказал он.
При этом гендиректор уточнил, что всего зафиксированы 90893 случаев заболевания COVID-2019, при 3110 летальных исходах. По его словам, за пределами КНР отмечены 1848 случаев заболевания, причем 80% этих случаев приходятся на три страны — Южную Корею, Иран и Италию.
Однако в эпицентре распространения COVID-2019 — в КНР — за последние 24 часа сообщалось лишь о 129 новых случаях заражения, что стало самым низким показателем за период с 20 января.
Он привел данные, согласно которым лишь у 1% зараженных коронавирусом не наблюдаются симптомов болезни, а у большинства остальных инфицированных они проявляются в течение двух дней после заражения.
Гебрейесус отметил, что, хотя COVID-2019 не столь заразен как грипп, вакцины против коронавируса пока нет, как и нет специфического метода лечения. В то же время гендиректор ВОЗ напомнил, что в разработке находятся 20 типов вакцин против коронавируса.
«Это уникальный вирус с уникальными характеристиками. Но и COVID-2019 и грипп вызывают проблемы с дыханием и распространяются одним и тем же образом — через маленькие капельки жидкости изо рта и носа больного», — отметил Гебрейесус.
Таким образом, пояснил он, странам, уже разрабатывавшим меры против распространения гриппа, не придется начинать «с чистого листа» работу над способами сдерживать COVID-2019.
«Поскольку COVID-2019 это также респираторный патоген, то эти системы (против гриппа — ИФ) могут и должны быть адаптированы против COVID-2019», — сказал Гебрейесус.
В тоже время он выразил обеспокоенность в связи с тем, что способность различных стран бороться с распространением коронавируса может быть подорвана перебоями в цепочках поставок защитных средств из-за роста спроса на них, накопления запасов соответствующих товаров и неправильным их использованием.
«И вновь — это вопрос солидарности. Это нельзя решить усилиями одной ВОЗ или одной (медицинской — ИФ) индустрии», — резюмировал он. Новости в Мире - Сегодня, 04:25 280

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