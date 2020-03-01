"Лугансквода" прекратила подачу воды части Краснодона и Лутугинского района

Государственное унитарное предприятие (ГУП) ЛНР "Лугансквода" прекратило водоснабжение части Краснодона и Лутугинского района. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Там рассказали, что в связи с проведением ремонтных работ на повысительной насосной станции "Артема" и магистральном водоводе диаметром 300 мм в Краснодоне 4 марта прекращена подача воды по улицам Артема и Железнодорожная, а также в кварталы Лесной, Шахтера и Баракова.

Кроме того, в связи с аварией на Лутугинской насосной станции второго подъема в этот же день прекращена подача воды в Лутугино, поселки Георгиевка и Успенка.

Возобновить водоснабжение специалисты планируют после завершения ремонтных работ.

"Лугансквода" приносит извинения за доставленные временные неудобства и благодарит за понимание.

04 марта — Луганск