"Почта ЛНР" обнародовала график работы в период празднования Международного женского дня

Государственное унитарное предприятие (ГУП) "Почта ЛНР" на своем официальном сайте обнародовало график работы отделений в период празднования Международного женского дня.

"7 марта - рабочий день, по установленному режиму работы с сокращением продолжительности рабочего дня на один час; 8 и 9 марта - выходные дни; с 10 марта отделения почтовой связи будут работать в стандартном режиме", - говорится в сообщении.

Ранее Министерство труда и социальной политики ЛНР напомнило, какие дни будут выходными в связи с празднованием Международного женского дня.

04 марта — Луганск