50 тыс. грн за самовольное подключение к электросети
Во время очередного рейда в г. Северодонецк энергетики выявили у потребителя подключенные «мимо счетчика» электроприборы.
Об этом сообщает пресс-служба ЛЭО.
Отмечается, что безучетная розетка находилась в нише ванной комнаты, где расположены стойки, трубы и счетчик водоснабжения. Далее от этой розетки были подключены переноски и электроприборы по всей квартире.
Также известно, что в 2012 году на потребителя уже составляли подобный акт о нарушении и теперь квартира находится под особым контролем у рейдовой бригады.
«Но, если в 2012 году сумма недоучтенной электроэнергии по Акту нарушения составила около 2 тыс. грн, то начисления по Акту нарушения в 2020 году составили уже 50 тыс. грн», — отмечают энергетики. Новости Региона - Сегодня, 11:52 11
Об этом сообщает пресс-служба ЛЭО.
Отмечается, что безучетная розетка находилась в нише ванной комнаты, где расположены стойки, трубы и счетчик водоснабжения. Далее от этой розетки были подключены переноски и электроприборы по всей квартире.
Также известно, что в 2012 году на потребителя уже составляли подобный акт о нарушении и теперь квартира находится под особым контролем у рейдовой бригады.
«Но, если в 2012 году сумма недоучтенной электроэнергии по Акту нарушения составила около 2 тыс. грн, то начисления по Акту нарушения в 2020 году составили уже 50 тыс. грн», — отмечают энергетики. Новости Региона - Сегодня, 11:52 11
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