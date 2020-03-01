«Лугансквода» отключила воду в Краснодоне и в Лутугино, Георгиевке, Успенке



Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Там рассказали, что в связи с проведением ремонтных работ на повысительной насосной станции «Артема» и магистральном водоводе диаметром 300 мм в Краснодоне 4 марта прекращена подача воды по улицам Артема и Железнодорожная, а также в кварталы Лесной, Шахтера и Баракова.

Кроме того, в связи с аварией на Лутугинской насосной станции второго подъема в этот же день прекращена подача воды в Лутугино, поселки Георгиевка и Успенка.

Возобновить водоснабжение специалисты планируют после завершения ремонтных работ.

«Лугансквода» приносит извинения за доставленные временные неудобства и благодарит за понимание. Удобный город - Сегодня, 11:34 31 «Лугансквода» прекратила водоснабжение части Краснодона и Лутугинского района.Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.Там рассказали, что в связи с проведением ремонтных работ на повысительной насосной станции «Артема» и магистральном водоводе диаметром 300 мм в Краснодоне 4 марта прекращена подача воды по улицам Артема и Железнодорожная, а также в кварталы Лесной, Шахтера и Баракова.Кроме того, в связи с аварией на Лутугинской насосной станции второго подъема в этот же день прекращена подача воды в Лутугино, поселки Георгиевка и Успенка.Возобновить водоснабжение специалисты планируют после завершения ремонтных работ.«Лугансквода» приносит извинения за доставленные временные неудобства и благодарит за понимание. Удобный город - Сегодня, 11:34 31

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