«Лугансквода» отключила воду в Краснодоне и в Лутугино, Георгиевке, Успенке
«Лугансквода» прекратила водоснабжение части Краснодона и Лутугинского района.
Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
Там рассказали, что в связи с проведением ремонтных работ на повысительной насосной станции «Артема» и магистральном водоводе диаметром 300 мм в Краснодоне 4 марта прекращена подача воды по улицам Артема и Железнодорожная, а также в кварталы Лесной, Шахтера и Баракова.
Кроме того, в связи с аварией на Лутугинской насосной станции второго подъема в этот же день прекращена подача воды в Лутугино, поселки Георгиевка и Успенка.
Возобновить водоснабжение специалисты планируют после завершения ремонтных работ.
«Лугансквода» приносит извинения за доставленные временные неудобства и благодарит за понимание. Удобный город - Сегодня, 11:34 31
Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
Там рассказали, что в связи с проведением ремонтных работ на повысительной насосной станции «Артема» и магистральном водоводе диаметром 300 мм в Краснодоне 4 марта прекращена подача воды по улицам Артема и Железнодорожная, а также в кварталы Лесной, Шахтера и Баракова.
Кроме того, в связи с аварией на Лутугинской насосной станции второго подъема в этот же день прекращена подача воды в Лутугино, поселки Георгиевка и Успенка.
Возобновить водоснабжение специалисты планируют после завершения ремонтных работ.
«Лугансквода» приносит извинения за доставленные временные неудобства и благодарит за понимание. Удобный город - Сегодня, 11:34 31
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