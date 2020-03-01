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Когда школьники Донбасса пойдут на весенние каникулы

robot Сегодня, 12:000Новости
Когда школьники Донбасса пойдут на весенние каникулы
Весенние каникулы в школах Донецкой и Луганской областей, согласно рекомендациям Министерства образования и науки Украины, в 2020 году запланированы на последнюю неделю этого месяца — с 23 по 29 марта.
В понедельник, 30 марта, школьники должны вновь сесть за парты. Однако в зависимости от региональных особенностей (карантина, наличия отопления и т.п.) администрация школ может менять даты начала и окончания каникул.
На неподконтрольных украинскому правительству территориях местные власти предложили провести весенние каникулы в школах с 23 по 29 марта. Окончательное решение должны принять руководство и советы школ в Л-ДНР. Новости Региона - Сегодня, 11:25 77

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