Украинцы бегут в Крым
Более 70% переехавших в Крым на постоянное место жительство иностранцев прибыли с Украины. Об этом в ходе заседания экономического совета при председателе Госсовета республики сообщила замруководителя Крымстата Наталья Григорь.
«Среди прибывших в республику в течение года мигранты из регионов России составляли 54%, из стран СНГ – 31%, из них большая часть (около 7 тысяч из 10 тысяч человек) – это Украина», – сказала Григорь.
За минувший год население Крыма выросло на 875 человек, прирост обеспечен за счет миграции.
«По оценке численность постоянного населения Республики Крым на 1 января 2020 года составила 1,912 млн человек – это на 875 человек больше, чем год назад. Увеличение численности населения произошло за счет положительного сальдо миграции (отношение числа приехавших и уехавших) – 8,4 тысячи человека. Данная миграция скомпенсировала естественную убыль населения – она составила 7,6 тысячи человек», – отметила Григорь.
По данным Крымстата, основными причинами смерти населения по-прежнему остаются болезни системы кровообращения (56%) и новообразования (16%).
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