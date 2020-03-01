Украинцы бегут в Крым

«Среди прибывших в республику в течение года мигранты из регионов России составляли 54%, из стран СНГ – 31%, из них большая часть (около 7 тысяч из 10 тысяч человек) – это Украина», – сказала Григорь.

«По оценке численность постоянного населения Республики Крым на 1 января 2020 года составила 1,912 млн человек – это на 875 человек больше, чем год назад. Увеличение численности населения произошло за счет положительного сальдо миграции (отношение числа приехавших и уехавших) – 8,4 тысячи человека. Данная миграция скомпенсировала естественную убыль населения – она составила 7,6 тысячи человек», – отметила Григорь.

Более 70% переехавших в Крым на постоянное место жительство иностранцев прибыли с Украины. Об этом в ходе заседания экономического совета при председателе Госсовета республики сообщила замруководителя Крымстата Наталья Григорь.За минувший год население Крыма вырослона 875 человек, прирост обеспечен за счет миграции.По данным Крымстата, основными причинами смерти населения по-прежнему остаются болезни системы кровообращения (56%) и новообразования (16%).источник