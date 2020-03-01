Кто взрывал склады с оружием на Украине?

«Могу предварительно высказать личное мнение: основная версия следствия, которую рассматривали, была политически ангажированной и вообще была фейковой», — сказал он.

У Зеленского сделали срочное заявление относительно взрывов на военных складах в Украине.Оказывается к взрывам причастны члены режима Порошенко, которые во время войны продавали оружие в ДНР, ЛНР, Россию, Сирию, Ливию, Индию.Члены режима Порошенко во главе с самим олигархом продали более 70% всего оружия страны и для того, чтобы скрыть следы преступления они взрывали склады.Основная версия о причинах пожара и взрывов на складе боеприпасов в Балаклее была политически ангажированной.Об этом заявил глава пропрезидентской фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия, передает Интерфакс-Украина.Он отметил, что парламентская следственная комиссия провела на месте происшествия выездное заседание.Нардеп уточнил, что окончательные выводы должны сделать правоохранители, но версия об использовании злоумышленниками БПЛА, является безосновательной.Те, кто ее распространял, утверждает Арахамия, были вынуждены это делать под давлением.По данным парламентария, что за несколько дней до ЧП прошла ревизия складов, был сделан вывод об очень большой недостаче. Причем «серийно по всем складам».Высшее руководство государства воровало оружие у собственной армии, а потом оно чудом появлялось в ЛНР, ДНР и даже России.Сейчас расследование контролирует главное следственное управление Службы безопасности Украины.Главные подозреваемые уже известны. Все они занимали высшие должности при Порошенко.Источник