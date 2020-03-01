На КПВВ в Луганской области коронавирус не обнаружен



Так, в течение прошедшей недели для всех, кто пересекает государственную границу Украины и линию разграничения в Луганской области, проводится температурный скрининг. Ни одного факта подозрения заболевания коронавирусом не зафиксировано.

По словам директора Департамента здравоохранения облгосадминистрации Валентина Шкорубского, прямой угрозы попадания вируса в область нет. Заболеваемость ОРВИ незначительно превышена только в Старобельском и Беловодском районах.

Новости Региона - Сегодня, 11:17 133 Температурный скрининг на пунктах пропуска в Луганской области за неделю не выявил ни одного факта подозрения на коронавирус, передает пресс-служба Луганской обладминистрации.Так, в течение прошедшей недели для всех, кто пересекает государственную границу Украины и линию разграничения в Луганской области, проводится температурный скрининг. Ни одного факта подозрения заболевания коронавирусом не зафиксировано.По словам директора Департамента здравоохранения облгосадминистрации Валентина Шкорубского, прямой угрозы попадания вируса в область нет. Заболеваемость ОРВИ незначительно превышена только в Старобельском и Беловодском районах.Новости Региона - Сегодня, 11:17 133

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