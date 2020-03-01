Защитник Республики погиб в результате обстрела со стороны ВСУ – Народная милиция

Военнослужащий Народной милиции ЛНР погиб в результате обстрела со стороны киевских силовиков. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики Яков Осадчий.

ВСУ с начала суток два раза нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию Республики.

"С прискорбием сообщаем, что в результате украинской агрессии получил ранения, не совместимые с жизнью, наш защитник, - сообщил Осдачий. - От лица Народной милиции ЛНР выражаем искренние соболезнования семье и близким погибшего".

"Материалы по результатам преступных действий, приведших к гибели нашего военнослужащего, переданы в Генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовным делам в отношении военных преступников (комбрига 93-й бригады ВСУ полковника Дмитрия) Брыжинского и (комбрига 72-й бригады ВСУ полковника Артема) Богомолова", - добавил официальный представитель оборонного ведомства Республики.

"Мы призываем Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ повлиять на преступные действия киевских силовиков для предотвращения дальнейших агрессивных действий Украины в отношении мирного населения Донбасса", - заявил Осадчий.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

04 марта — Луганск