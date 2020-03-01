ВСУ обстреливают Донбасс, пока Зеленский делает громкие заявления о мире – профсоюз

Киевские силовики продолжают вести обстрелы Донбасса в то время, как президент Украины Владимир Зеленский делает громкие заявления о мире. Об этом ЛИЦ заявил председатель общереспубликанского профсоюза работников агропромышленного комплекса ЛНР Денис Кандырин.

"Зеленский постоянно делает заявления, которые показывают его наплевательское отношение, как к подписанным договоренностям, так и к международному праву в целом", - отметил он.

"При любом удобном случае он упоминает, что сегодня самый важный вопрос - это достижение мира на Донбассе, но его заявления разнятся с его действиями. Пока он делает эти громкие заявления - ВСУ продолжают обстрелы Донбасса", - подчеркнул профсоюзный лидер.

Кандырин уверен, что если политика Зеленского и его команды в вопросе урегулирования конфликта не изменится, то вряд ли можно говорить о достижении мира на Донбассе.

"Такими темпами мы только наращиваем ненависть к режиму нового президента, абсолютно аналогичному (экс-президента Украины Петра) Порошенко", - заявил он.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

04 марта — Луганск