Украина потеряла людей Донбасса навсегда и сделала это намерено – активист

Украина потеряла жителей Донбасса навсегда и сделала это намерено. Об этом ЛИЦ заявил руководитель исполкома Краснодонского территориального отделения общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" Владимир Шавлай.

"Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что в стране в ближайшее время могут появиться миллионы российских граждан из-за выдачи Россией паспортов гражданам ЛНР и ДНР. Он обеспокоен тем, что, если ситуация с выдачей паспортов не изменится, к концу 2020 года в Донбассе появится полмиллиона российских граждан", - отметил Шавлай.

"А какой смысл сейчас уже об этом беспокоиться? Ситуация точно не изменится. Назад ничего не вернуть, украинская власть потеряла людей Донбасса навсегда и сделала это намерено", - заявил руководитель исполкома Краснодонского теротделения ОД.

Он пояснил, что если бы Киев не обстреливал мирных жителей, выполнял Минские соглашения и мирно урегулировал конфликт, населению Донбасса не потребовалось бы получать паспорта другой страны.

"Теперь люди из Донбасса не прекратят подавать документы на получение паспорта РФ. Причем паспорта РФ люди получают с удовольствием, ведь Россия – страна, которая не отвернулась от людей и позволила им получить гражданство", - подчеркнул активист.

Шавлай отметил, что при этом Климкин обеспокоен "лишь тем, что получение паспортов РФ ставит крест на перспективе и продвижении Украины в ЕС и НАТО", а не тем, "что доверие и уважение к Украине у граждан Республик давно исчезло".

"В Украине (президента Владимира) Зеленского по старинке ставят в приоритет не интересы людей, а интересы политиков. Может быть они и стараются делать видимость, что в стране все под контролем, но на самом деле это не так. Народ Донбасса не только больше не верит Украине и не хочет туда возвращаться, многие уже являются гражданами другой страны, а со временем гражданами РФ станут все жители Республик", - заявил активист ОД "Мир Луганщине".

04 марта — Луганск