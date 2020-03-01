Армия вторжения

В сеть непрерывным потоком льются фотоснимки штурма границы ЕС освобождёнными гражданами Африки и Ближнего Востока. Что-то мне подсказывают, что греки их не удержат... Точнее удержат, но только там, где стоят корпосты информагентств. Там, где их нет, очередные волны армии вторжения уже растекаются по старушке-Европе.Посмотрите внимательно на контингент - молодые, здоровые, призывного возраста парни. Ни разу не измождённые и уж точно не запуганные. Наоборот - по их лицам видно - это они пришли пугать. Предполагаю, что у них обязательно получится."Оптимисты полагают, что старушка-Европа прокашляется и переварит, видала и не такое: в конце концов, беженцев не так много на 500-то миллионов процветающего европейского населения. И – да: прокормить сегодняшнее количество – не проблема. Это – взгляд честного или злонамеренного идиота.Огромность и нерешаемая сложность проблемы мигрантов – отнюдь не в сегодняшней толпе. Они едут сюда не перевариваться – отнюдь! – они едут сюда переваривать Европу. Желудочный сок уже впрыснут в обреченное тело.Последний этап заката Европы наступает вот сейчас – на наших глазах. А социальные процессы развиваются по экспоненте. Пик процветания цивилизации сменяется крахом с удивительной скоростью – историки знают.Причина не в мигрантах. А в сгнившем мозге Европы." (Михаил Велер)В то, что это несчастные, сбежавшие из под бомб - не верят больше даже те, кто это пишет. Попытка на греческом КПП отыскать среди них хотя бы одного сирийца, увенчалась успехом только на второй день. Остальные - просто те, кому плохо.Арабам плохо в АравииЕгиптянам плохо в ЕгиптеПакистанцам плохо в Пакистане...Им всем хорошо в Швеции, Британии, Франции, Германии.. за исключением ма-а-а-аленькой детали - их очень возмущает местная культура и местный менталитет. Они страстно желают переделать его в привычный для себя, не понимая, что скорее всего, им не будет нравиться та территория, которую они переделали. Диалектика, однако..."В 1971 году вышла эпохальная книга, библия политической философии – «Теория справедливости» Джона Ролза. Практическим следствием этого многостраничного труда было практическое внедрение в мозги и в практику второй части второго принципа справедливости по Ролзу. А именно: перераспределение ценностей в государстве должно производится в пользу малоимущих путем отчуждения у многоимущих.Грубо говоря (никому не падать и не ругаться матом!): от каждого по способностям – каждому по потребностям. Ну, в реальных и разумных пределах. Вот такой вульгарно-коммунистический тезис, которым нам плешь проедали на уроках обществоведения в советской средней школе. Но здесь он был подан в обрамлении массы ученых аргументов и рассуждений.Вы понимаете: социальные отношения должны быть как в семье, где сильный и богатый заботится о слабых и не зарабатывающих детях, или больных братьях, и так далее. Не требуя отдачи – а из любви и человечности.И интеллектуалы Запада зауважали себя за понимание этих взглядов и практическое их применение. Свято веря: это истина, умная и хорошая.Дармоеды и паразиты всех мастей взвыли от счастья. Удовлетворение их потребностей за счет работяг получило не только силу закона – но силу моральной максимы! Бесплатные: квартира, образовние, медицина, продуктовые талоны, гуманитарная одежда – и денежное пособие на карманные расходы! А на хрена работать? Принудительный труд – мерзкая отрыжка тоталитаризма.Ты пашешь? Ну и плати налоги, сволочь! А я заслуживаю помощи.Психологию личности, а в общем и психологию социальную Теория справедливости Ролза учитывать не желала. Блаженная маниловщина оказалась выполнима в эпоху чрезвычайно эффективного производства и перепроизводства.Работяги приходили в бешенство от необходимости содержать наглых паразитов. Им объясняли, что это закон, а они должны быть добрее и человечнее; стыдно-с, господа труженики! это ведь ваши братья сосут ваши соки....И параллельно! параллельно! со всеми этими видами равенства! и не просто – а «преимущественного» равенства! шло политическое покаяние.Ибо иные, меньшие, слабые, бедные, угнетенные – по справедливости имели право на братскую помощь и любовь сильных, а особенно раньше их угнетавших. И вчерашние колонизатора стали рвать на себе волосы и наперебой пытаться сделать хорошее для бывших колонизированных. И стали принимать их к себе, селить, давать гражданство и обеспечивать всем. И запрещалось вспомнить, что двести лет назад неграмотные дикари кушали друг друга и продавали белым в рабство, что и делали бы поныне, если б не проклятые колонизаторы…Каких-то тридцать лет – и милые обитатели Африки и прочих Пакистанов с Алжирами превратили районы и целые города в помойки и слезать с халявы не собираются, терроризируя забредшее по глупости «коренное население».Но! Им необходимо помогать – это же наши братья, обделенные судьбой!Разум оставил Европу, когда после взрывов в лондонском метро королева Елизавета выступила с обещанием, что «террористам не удастся заставить нас отказаться от наших ценностей». Под «ценностями» следует понимать готовность и впредь принимать, брать на содержание и оберегать исламских мигрантов, презирающим англичан и цинично ими пользующимся.Зато мигранты уже требуют от христиан отказаться от их ценностей: не праздновать Рождество, не продавать спиртное и свинину, не ходить в купальниках по пляжу и не загорать в парках – и злобно требуют!Уже в ряде европейских городов – вплоть до миллионного Бирмингема – мусульманских школьников больше, чем коренных. Еще десять-пятнадцать лет – и исламское большинство создаст зоны шариата.И это будет расплата!Они вам покажут гей-парады, оскорбляющие их чувства! Вы у них поскачете впереди собственных задниц!Они вам покажут феминизм, чайлд-фри и в шортах на улице! Юбка до земли, замуж – и молчать, пока мужчина не спросил!Они вам покажут рокеров в спущенных штанах! Вот тут обрежут – действительно больше ничего не вырастет!Они вам покажут свободный секс, быстрый и защищенный! Выбор будет – забить камнями или продать в бордель."А может это и называется восстановление справедливости?Сергей Василье