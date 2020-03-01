ВСУ препятствовали работе БПЛА ОБСЕ у Софиевки и Крымского – Народная милиция

Военнослужащие вооруженных сил Украины с помощью станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) препятствовали работе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районе сел Софиевка и Крымское. Об этом сообщили в пресс-службе управления Народной милиции ЛНР.

"С целью сокрытия размещения военной техники вблизи линии соприкосновения командование оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север" предпринимает попытки блокировать работу БПЛА СММ ОБСЕ с использованием станций радиоэлектронного подавления "Р-934Б" и "Буковель-АД" из состава 305-го батальона РЭБ, активное применение которых отмечается в районах населенных пунктов Софиевка и Крымское", - говорится в сообщении.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

04 марта — Луганск