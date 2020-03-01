Проект "Волонтер с начала года оказал помощь более 1,6 тыс. жителей ЛНР

Активисты проекта "Волонтер" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" с начала года передали гуманитарную помощь более 1,6 тыс. жителей Луганской Народной Республики. Об этом сообщила координатор проекта Антонина Машкова."С начала 2020 года помощь оказана 1 612 жителям ЛНР, передано 14 тонн 741 килограмм помощи, осуществлено 13 выездов", - сообщила она.Только в феврале активисты проекта "Волонтер" общественного движения "Мир Луганщине" передали 750 жителям Луганской Народной Республики 4 тысячи 428 килограммов гуманитарной помощи."Меры социальной поддержки – продуктовые наборы – в феврале получили 200 жителей ЛНР. Это военнослужащие, которые оказались в трудной жизненной ситуации, и семьи погибших военнослужащих Народной милиции ЛНР. Также помощь была оказана и другим категориям граждан, которые нуждались в помощи", - уточнила Машкова.Так, в феврале активисты проекта доставили одежду в социальные учреждения Стаханова, Перевальска и Алчевска. В канун Дня защитника Отечества активисты ОД "Мир Луганщине" посетили передовые позиции в Стаханове, Кировске, Брянке, Славяносербске, Первомайске и Луганске, где поздравили 150 военнослужащих Народной милиции ЛНР и вручили им памятные подарки.Также были проведены обучающие курсы для добровольцев "PRODобро", участие в которых приняли более 400 волонтеров из ЛНР. Кроме того, в феврале состоялся обучающий семинар и тренинг с волонтерами из Российской Федерации.В ОД напомнили, что всего с начала работы проекта (с февраля 2015 года) активисты осуществили 364 выезда и оказали помощь 24 840 жителям ЛНР.Проект "Волонтер", наряду с другими проектами ОД "Мир Луганщине", был единогласно утвержден в ходе первого общереспубликанского съезда движения, который состоялся 21 февраля 2015 года в Луганске. Проект начал свою работу в феврале 2015 года. Его основные задачи – оказание адресной помощи социально незащищенным слоям населения, а также установление партнерских отношений между проектом, общественными организациями и деловыми объединениями.ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.04 марта — Луганск