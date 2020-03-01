Проект "Волонтер" передал гуманитарную помощь коммунальщикам Лутугинского района

Активисты проекта "Волонтер" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" передали гуманитарную помощь работникам жилищно-коммунальной сферы Лутугинского района. Об этом сообщили в пресс-службе ОД.Помощь в виде одежды и обуви получили 60 работников Лутугинского городского коммунального предприятия "Лутугиножилфонд" и комбината коммунальных предприятий филиала "Шахта "Лутугинская" предприятия "Центруголь"."Огромное спасибо проекту "Волонтер" общественного движения "Мир Луганщине" за оказанную помощь, внимание и поддержку, так необходимую нам сейчас", – отметил начальник комбината коммунальных предприятий Антон Мартыненко.ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.04 марта — Луганск