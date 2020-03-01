Запрет на экспорт масок демонстрирует комплексный подход к проблеме коронавируса

Введение правительством РФ запрета на вывоз масок и других медицинских изделий из России является правильным решением, считает член Комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Валерий Елыкомов.ФБА «Экономика сегодня»Правительство РФ ввело запрет на вывоз защитных масок, бинтов, одноразовых костюмов химической защиты, респираторов и целого ряда других изделий из России на срок до 1 июня 2020 года.Это связано с ажиотажем вокруг китайского коронавируса, который разгорелся в мире в последние месяцы и даже грозит глобальной экономике наступлением полномасштабного экономического кризиса.Перед нами нормальная реакция на ситуацию«Проблема эпидемической безопасности носит серьезный характер и включает в себя целый ряд мероприятий, чтобы предотвращать такие вещи. Страна у нас огромная, мы не Италия и не входим в ряд небольших государств, из-за чего трудности в России могут возникнуть и в плане организации, поэтому сейчас, как мне кажется, необходимо просто сконцентрироваться на своих внутренних проблемах. Вот отсюда, на мой взгляд, и взялось такое решение российского правительства», - констатирует Елыкомов.duma.gov.ru / Государственная Дума РФПримечательно, что ведущие аптечные сети столицы давно сообщают, что у них закончились медицинские маски.Учитывая отсутствие в России большого числа заболевших и явно гипертрофированный масштаб угрозы от данного респираторного заболевания, такой спрос имеет медийный характер и вызван искусственными причинами.Необходимо обратить внимание на то, что медицинская маска не позволяет защититься от заболевания. Скорее она помогает заболевшим не передавать вирус окружающим. Кроме того, не все знают, что для эффективного использования маску нужно менять каждые три часа и осуществлять другие меры предосторожности, поэтому весь этот ажиотаж лишен смысла и играет исключительно в пользу производителей медицинских изделий.Только правительство РФ не может оставить Россию без масок и других нужных вещей, поскольку коронавирус - коронавирусом, а угрозы данного характера этим не исчерпываются. Поэтому такой запрет является логичным и правильным, а сама дата его окончания говорит о том, что в правительстве РФ рассчитывают, что летом проблема сойдет на нет.kremlin.ru / Официальный сайт президента РФКоронавирус стал уроком для РоссииЗаместитель Директора Института истории и политики МПГУв разговоре с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что данная история показывает, что коронавирус стал для России уроком.Ведь дело не только в эпидемии респираторного заболевания, а в том, что сложившаяся ситуация подняла огромный ворох проблем, как медицинского, так экономического и даже политического характера.«Прежде всего, коронавирус является тестом для государства и общества. Что касается адекватности реакции и соразмерности действий как медицинского, так и не медицинского плана, направленных на купирование данной проблемы, то нужно подчеркнуть, что основная задача лежит здесь на системе здравоохранения», - заключает Шаповалов.Как полагает эксперт, именно медицина отвечает за все, что связано с лечением и предотвращением, а также профилактикой заболеваний, но, в то же время, поднимается немалое число смежных проблем.«В этой ситуации задействовано большое число структур государственной власти. Неслучайно премьер-министр РФ большое внимание уделяет проблеме коронавируса, президент немало говорит об этой ситуации. Здесь задействованы пограничные службы, Министерство внутренних дел РФ, многие структуры экономического блока, поэтому нам следует принять комплексные меры противодействия», - констатирует Шаповалов.Да и если посмотреть на международный фон, можно увидеть, что этот кризис явно используется в разнообразных политических махинациях.«Большое значение здесь имеют действия на местах, причем как на уровне регионов, так и муниципалитетов», - резюмирует Шаповалов.riosc.com / Институт гуманитарных технологийРоссии необходимо действовать комплексноВладимир Леонидович обращает внимание на то, как развивалась из-за коронавируса информационная атака на Россию.Речь здесь идет о панических слухах, что десятки тысяч людей заболели в Москве данным инфекционным заболеванием. В конце концов, именно это стало причиной того, что медицинские маски и другие подобные предметы стали настоящим дефицитом в столице и по всей России.«Количество вбросов и быстрота распространения такой информации поражает и демонстрирует, что ситуацию с коронавирусом используют самые разные силы, включая и внешние, для того, чтобы проводить информационные атаки на наши государство и общество. В связи с этим перед нами серьезная проблема, которую необходимо решать, исходя из вопросов государственной безопасности», - заключает Шаповалов.Шаповалов считает, что нужно наладить взаимодействие с российской фармацевтической промышленностью, которая должна быть интегрирована в процесс борьбы с коронавирусом. То же самое касается НИИ и других учреждений, которые занимаются этой проблемой.ФБА «Экономика сегодня» / Ольга Назаркина«По большому счету перед нами комплексная проблема, которая не должна ложиться только на плечи Минздрава», - констатирует Шаповалов.Это мы видим и в случае данного решения, которое является реализацией принципов и норм, заложенных в российском законодательстве на случай подобных прецедентов.Дмитрий Сикорский