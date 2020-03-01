На КПВВ «Станица Луганская» у луганчан забрали 5 тысяч долларов и 94 тысячи гривен



Так, вчера пограничники совместно с фискалами «обнаружили валютного «дельца»: гражданин пытался переместить через линию разграничения 5400 долларов США в КПВВ «Станица Луганская».

Сегодня общая обзорная группа пограничников и фискалов в КПВВ «Станица Луганская» обнаружила украинца, который в личных вещах скрыл 94 тысячи гривен. Деньги должны были попасть на контролируемую территорию Украины.

Деньги установленным порядком изъяты фискалами, а на правонарушителей составлен админпротокол. Новости Региона - Сегодня, 13:17 199 Граждане не оставляют попыток переместить наличные через линию разграничения с нарушениями, сообщает оперативно-военное управление Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.Так, вчера пограничники совместно с фискалами «обнаружили валютного «дельца»: гражданин пытался переместить через линию разграничения 5400 долларов США в КПВВ «Станица Луганская».Сегодня общая обзорная группа пограничников и фискалов в КПВВ «Станица Луганская» обнаружила украинца, который в личных вещах скрыл 94 тысячи гривен. Деньги должны были попасть на контролируемую территорию Украины.Деньги установленным порядком изъяты фискалами, а на правонарушителей составлен админпротокол. Новости Региона - Сегодня, 13:17 199

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