Представители власти и ученые обсудили процесс госстроительства ЛНР на конференции в ЛРУНБ (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦНаучно-практическая конференция "Современное государство как политико-правовой феномен: территория и границы, образование и распад, правосубъектность и признание" прошла в Луганской республиканской универсальной научной библиотеке (ЛРУНБ) имени Горького. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.В работе конференции, организаторами которой выступили МВД ЛНР и Луганская академия внутренних дел (ЛАВД) имени Эдуарда Дидоренко, приняли участие представители министерств и ведомств Республики, депутаты Народного Совета ЛНР, ученые-правоведы Республик Донбасса, политологи, социологи, историки, а также студенты вузов.Проректор по научной работе и международным связям ЛАВД Александр Левченков, открывая научное мероприятие, отметил, что основная цель конференции заключается в обсуждении "состояния правогосударственного строительства ЛНР, его проблемных вопросов и перспектив развития"."Я уверен, что обсуждение заявленных проблем пройдет на высоком научно-теоретическом уровне, а результаты нашего научного форума найдут практическое применение в правогосударственном строительстве ЛНР и ДНР, а также значительно повысят международный имидж наших Республик", - сказал ректор ЛАВД Виктор Глазков.Директор ЛРУНБ Наталья Расторгуева подчеркнула, что вектор гражданской, политической, духовной культуры, сформированный на территориях ЛНР и ДНР с момента их образования, как и сама государственность Республик Донбасса, требует серьезного осмысления и экспертной оценки.Российский политический, государственный и научный деятель, президент Ассоциации юридических вузов Сергей Бабурин направил участникам конференции видеоприветствие, в котором пожелал ученым разработать пути восстановления взаимного доверия в мире."Обсуждаемые проблемы актуальны и в Российской Федерации, и во всем мире, потому что мир меняется быстро, динамично и нам надо успевать реагировать на эти вызовы и наши ученые в этом плане плодотворно работают", - сказала первый замминистра образования и науки ЛНР Ольга Долженко.Депутат Народного Совета ЛНР Жанна Марфина отметила, что жители Республики на протяжении почти шести лет являются непосредственными участниками государственного строительства."Любое государство и общество требуют стабильного и динамичного правового регулирования, и сегодня работа Народного Совета, органов законодательной власти направлена на создание эффективной, ясной и стабильной законодательной базы, которая бы регулировала все сферы общественной жизни", - подчеркнула она.Участники конференции также обсудили историко-национальные и политико-правовые проблемы функционирования современного государства; правосубъектность государств в глобализированном мире; развитие социально-экономической, политической и правовой систем непризнанных государств.04 марта — Луганск