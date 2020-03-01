Киевские силовики разместили 15 единиц бронетехники в зоне "ООС" – Народная милиция

Киевские силовики разместили 15 единиц бронетехники в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"). Об этом сообщили в пресс-службе управления Народной милиции ЛНР.

"В зоне ответственности 93-й бригады отмечено размещение трех боевых бронированных машин (ББМ) в жилых районах Кряковки, пяти ББМ вблизи Крымского, двух БМП-2 и двух БМП на окраине Новотошковского, одной БМП-1 в Орехово", - говорится в сообщении.

В зоне ответственности 46-й бригады украинские силовики разместили одну ББМ и одну бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ) вблизи Трехизбенки.

Данные факты также подтверждаются в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

"В СММ ОБСЕ связали наращивание вооружения и военной техники в зоне ответственности 93-й бригады ВСУ с резким ростом нарушений режима прекращения огня 18 и 23 февраля, 29 февраля и 1 марта в районах населенных пунктов Орехово, Крымское и Новотошковское", - сообщили в оборонном ведомстве Республики.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

04 марта — Луганск