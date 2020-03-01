Пять бойцов ВСУ получили ранения из-за подрыва на украинских минах – Народная милиция

Пять бойцов ВСУ в течение суток получили ранения из-за подрыва на украинских минах в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"). Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Предприимчивые боевики 93-й бригады заблаговременно начали подготовку к ротации. Для этого они приступили к наполнению мест хранения запасов вблизи линии боевого соприкосновения фиктивно списанными боеприпасами с целью их вывоза в пункт постоянной дислокации в Черкасское и последующей продажи", - рассказал он.

После очередной закладки украденных боеприпасов вблизи позиций в районе Новотошковского, чтобы обезопасить награбленное от сотрудников военной службы правопорядка (ВСП) и СБУ, силовики решили заминировать прилегающую к тайнику территорию противопехотными минами.

"Из-за отсутствия у боевиков необходимых навыков и пренебрежения техникой безопасности во время установки взрывного устройства произошла его детонация, в результате чего четверо оккупантов – старший сержант Куцевалов, младший сержант Бондаренко, солдат Купатов и солдат Черновец получили осколочные ранения различной степени тяжести", - сказал Осадчий.

Официальный представитель оборонного ведомства добавил, что на позициях 93-й бригады у Крымского военнослужащий ВСУ Вязовский, перемещаясь на личном транспорте, наехал на противопехотную мину, в результате чего получи осколочные ранения.

Он сообщил, что в связи с участившимися случаями подрыва на минно-взрывных устройствах в зоне ответственности соединения командир 93-й бригады полковник Дмитрий Брыжинский приказал запретить перемещение личного состава и техники на переднем крае.

"При этом вопреки собственным указаниям, отданным во время утреннего совещания с управлением бригады, военный преступник поставил начальнику разведки негласную задачу выявить слабые места в нашей обороне. Мы не исключаем увеличение количества небоевых потерь в ближайшее время в результате подрыва разведывательных групп на собственных минных заграждениях", - сказал Осадчий.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

04 марта — Луганск