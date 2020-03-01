В«Мы - русские! Какой восторг!В» (А.В.Суворов)

Я редко пишу на внутриполитические темы, но сегодня позволю себе это сделать. Поводом послужила новость о том, что президент России Владимир Путин одобрил, как одну из поправок для внесения в Конституцию Российской Федерации, положение о русском народе и русском языке. Русский народ предлагается обозначить в Основном документе как государственнообразующий, а русский язык назван основным языком на всей территории России как язык государственнообразующего народа.Таким образом, со времен СССР, русский народ получил конституционное право, которого был лишен последние сто с лишним лет. И, признаюсь, мне было странно слышать от людей, которые считают себя государственниками и патриотами, высказывания о том, что это ошибочное решение. Мол, ни к чему хорошему это не приведет, мы не моноэтническое государство и так далее…Да, на моей памяти положение о государственнообразующем народе отражено в Конституциях, по-моему, Израиля, Японии и ряда действительно моноэтнических стран. Но речь сейчас не об этих странах. Россия – многонациональное и многоконфессиональное государство. Это подчеркивается всегда и в любых документах и законах, в том числе и Конституции. В России не существует никакой дискриминации по этническому или религиозному признаку (сектантов типа «свидетелей Иеговы» я в расчет не беру), тем не менее, самый многочисленный народ страны – русские, не имел полагающегося ему по праву статуса, это тоже факт, который коробил многих, давайте быть откровенными. Теперь этот казус решили убрать.Отчего же некоторым это не нравится? Россия – Федеративное государство, где в рамках республик и автономных округов, существуют два и более государственных языка, свои органы местной власти, гимн, герб, флаг и другие атрибуты государственной символики, разве это притеснение?И еще один момент. Очень много людей в нашей стране, да, что далеко ходить, я один из них, имеют предков, принадлежащих разным этническим группам, народам и народностям. Мой дед по матери – армянин. Мой дед по отцу – малоросс. Но я считаю себя русским человеком. И дело не в крови, она красного цвета у всех, дело в мироощущении и ментальности. Я глубоко почитаю моих предков, но я русский человек по духу. Это моя сущность.Уверен, что миллионы граждан России думают также. Русский, как сказано, это состояние души. И лично для меня абсолютно понятно, что признание русского народа государственнообразующим, это более не этнический термин, а, если хотите, сакральный. Мы все, чьи предки были людьми самых разных национальностей, называем себя русскими. То, что во многих из нас смешались корни самых разных народов – это наша сила. Никто не отнимает у нас принадлежности к тому или иному этносу, проживающему в огромной стране под названием Россия, но никто не запретит нам именовать себя русскими. Поэтому мое мнение, что, говоря о русских, надо иметь в первую очередь духовную составляющую, а раз так, то это дает каждому гражданину России право повторить за нашим великим полководцем: «Мы – русские! Какой восторг!».Дмитрий Борисенко