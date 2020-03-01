Минздрав ЛНР подвел первые итоги оптимизации системы здравоохранения Республики (ФОТО)
Заседание коллегии Министерства здравоохранения ЛНР прошло в актовом зале Луганского государственного медицинского университета (ЛГМУ) имени Святителя Луки. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.
Министр здравоохранения Республики Наталия Пащенко сообщила, что на коллегию, помимо врачей, приглашены руководители территорий, представители администрации главы ЛНР и Правительства Республики.
"По поручению главы Республики мы выполнили оптимизацию системы здравоохранения. Есть уже первые итоги. Мы можем сегодня уже говорить, что оптимизация удалась, что система здравоохранения имеет развитие: повышаются заработные платы, закупается оборудование во многие республиканские учреждения", - сказала Пащенко.
"Самое главное, что мы сегодня открыли возможность закупки оборудования в 2020 году, оснащения материально-технической базы, проведения капитальных и текущих ремонтов (лечебных учреждений), также будут закуплены автомобили скорой помощи, то есть планы построены на 2020 год довольно глобальные", - отметила она, добавив, что это стало возможным благодаря успешной оптимизации системы здравоохранения Республики.
Участники мероприятия также почтили минутой молчания погибших в ходе боевых действий в Донбассе. Затем состоялась церемония награждения отличившихся работников сферы здравоохранения.
От имени главы Республики Леонида Пасечника руководитель администрации главы ЛНР Ольга Бас вручила медали "За участие в Чернухино-Дебальцевской операции" врачам, которые зимой 2015 года работали на передовой, и тем, кто спасал жизни раненых в лечебных учреждениях.
Кроме того, отличившиеся врачи и коллективы лечебных учреждений получили медали, грамоты и благодарности от Министерства здравоохранения. В ходе церемонии министр вручила руководителю администрации главы ЛНР почетный знак "За личный вклад в развитие здравоохранения ЛНР".
Бас поблагодарила коллектив Минздрава за награду. Она отметила успехи в развитии здравоохранения Республики, добавив при этом важность выстраивания тесного взаимодействия лечебных учреждений с местным органами власти.
"В ЛНР сложилось социальное устройство, что медицина у нас отдельно от исполнительных органов власти на местах и медицина имеет свою вертикаль, - сказала она. - Мы на сегодняшний день реанимируем взаимодействие между администрациями городов и районов и между медициной (лечебными учреждениями)".
Ранее Пащенко сообщала, что оптимизация проводится на всех уровнях оказания медицинской помощи, при этом Минздрав акцентирует внимание на первичной медицинской помощи.
Также министр здравоохранения информировала, что ведомство с целью повышения уровня оказания помощи населению пересматривает направления финансирования в отрасли.
Глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что проведение оптимизации системы здравоохранения ЛНР поможет отрасли развиваться в ногу со временем.
04 марта — Луганск
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