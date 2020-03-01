Минздрав ЛНР подвел первые итоги оптимизации системы здравоохранения Республики (ФОТО)

Заседание коллегии Министерства здравоохранения ЛНР прошло в актовом зале Луганского государственного медицинского университета (ЛГМУ) имени Святителя Луки. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.Министр здравоохранения Республики Наталия Пащенко сообщила, что на коллегию, помимо врачей, приглашены руководители территорий, представители администрации главы ЛНР и Правительства Республики."По поручению главы Республики мы выполнили оптимизацию системы здравоохранения. Есть уже первые итоги. Мы можем сегодня уже говорить, что оптимизация удалась, что система здравоохранения имеет развитие: повышаются заработные платы, закупается оборудование во многие республиканские учреждения", - сказала Пащенко."Самое главное, что мы сегодня открыли возможность закупки оборудования в 2020 году, оснащения материально-технической базы, проведения капитальных и текущих ремонтов (лечебных учреждений), также будут закуплены автомобили скорой помощи, то есть планы построены на 2020 год довольно глобальные", - отметила она, добавив, что это стало возможным благодаря успешной оптимизации системы здравоохранения Республики.Участники мероприятия также почтили минутой молчания погибших в ходе боевых действий в Донбассе. Затем состоялась церемония награждения отличившихся работников сферы здравоохранения.От имени главы Республики Леонида Пасечника руководитель администрации главы ЛНР Ольга Бас вручила медали "За участие в Чернухино-Дебальцевской операции" врачам, которые зимой 2015 года работали на передовой, и тем, кто спасал жизни раненых в лечебных учреждениях.Кроме того, отличившиеся врачи и коллективы лечебных учреждений получили медали, грамоты и благодарности от Министерства здравоохранения. В ходе церемонии министр вручила руководителю администрации главы ЛНР почетный знак "За личный вклад в развитие здравоохранения ЛНР".Бас поблагодарила коллектив Минздрава за награду. Она отметила успехи в развитии здравоохранения Республики, добавив при этом важность выстраивания тесного взаимодействия лечебных учреждений с местным органами власти."В ЛНР сложилось социальное устройство, что медицина у нас отдельно от исполнительных органов власти на местах и медицина имеет свою вертикаль, - сказала она. - Мы на сегодняшний день реанимируем взаимодействие между администрациями городов и районов и между медициной (лечебными учреждениями)".Ранее Пащенко сообщала, что оптимизация проводится на всех уровнях оказания медицинской помощи, при этом Минздрав акцентирует внимание на первичной медицинской помощи.Также министр здравоохранения информировала, что ведомство с целью повышения уровня оказания помощи населению пересматривает направления финансирования в отрасли.Глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что проведение оптимизации системы здравоохранения ЛНР поможет отрасли развиваться в ногу со временем.04 марта — Луганск