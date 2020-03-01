Сотрудники МВД ликвидировали канал поставки наркотиков с Украины

Сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (ОБНОН) МВД ЛНР пресекли деятельность двух жителей Алчевска, распространявших на территории Республики доставленные из Украины наркотические средства и психотропные вещества. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) МВД ЛНР.

"Сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики провели масштабную спецоперацию по ликвидации преступной схемы бесконтактного сбыта наркотических средств и психотропных веществ", - говорится в сообщении.

"Достоверно установлено, что психоактивные вещества в различных предметах бытовой техники поставлялись в Луганскую Народную Республику именно с территории Украины", – подчеркнул временно исполняющий обязанности начальника ОБНОН МВД ЛНР Антон Ромащенко, отметив, что в перечень распространяемых веществ входили такие запрещенные средства как амфетамин, метадон, каннабис, МДМА (экстази), метамфетамин и соли.

Он рассказал о том, что после получения информации о распространении наркотических средства и психотропных веществ с помощью интернет-мессенджера Telegram была установлена причастность к деятельности данного канала жителей Алчевска 1990 и 1985 годов рождения.

Для получения доказательной базы сотрудники ОБНОН провели широкий спектр мероприятий, в том числе с использованием оперативно-технических средств, после чего подозреваемые были задержаны.

По местам регистрации и проживания задержанных, а также в принадлежащих им автомобилях были обнаружены и изъяты наркотические и психотропные вещества, электронные весы, на которых имеются остатки наркотиков, а также оружие и боеприпасы. Также у них были изъяты мобильные телефоны с перепиской, подтверждающей незаконную деятельность, стартовые пакеты, которые использовались для создания интернет-кошельков, куда переводились денежные средства. Кроме того, были обнаружены фотографии с указанием геолокаций закладок наркотиков.

"Следственным управлением МВД ЛНР по факту незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть интернет) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2, а также части 3 статьи 277 УК ЛНР – " Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества", - которые предусматривают лишение свободы на срок до 15 лет", - рассказали в ЦОС.

"Сотрудники ОБНОН МВД ЛНР проводят дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установления иных лиц, причастных к деятельности установленного Telegram-канала, а также к поставке наркотиков на территорию Луганской Народной Республики, мест их изготовления и хранения", - добавили в МВД.

Ранее в Центре общественных связей МВД сообщали, что сотрудники Министерства внутренних дел ЛНР перекрыли канал поставки на территорию Республики метадона с Украины.

Ранее правоохранители ЛНР перекрыли канал поставки в Республику психотропов из Украины.

04 марта — Луганск