Как ООН пытается В«отжатьВ» Бахмутскую трассу у ЛНР

Третьего марта стало известно о том, что миссия ООН (оказывается, такая работает в Донбассе ради «прекращения боевых действий» и т.д. — кто бы сомневался!) побывала на территории ЛНР в н.п. Смелое.Официальная версия визита столь почтенных гостей — фиксация повреждений домостроений и оценка общей гуманитарной ситуации для дальнейших отчетов. С одной стороны, благая миссия — заявить всему миру о происходящем.Это так, если не брать в учет некоторые нюансы, например, такие как то, что в сентябре 2015 года у этой миссии уже был один отчет, в который включен н.п. Крымское, что в нескольких километрах от н.п. Смелое. Назывался этот документ «Положение гражданского населения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. 2-й отчет Международной мониторинговой группы по итогам Миссии в Луганской области (06.09 – 15.09.2015)».Ситуация здесь, по большому счету, за последние пять лет не сильно изменилась. Прифронтовые населенные пункты планомерно уничтожаются украинской стороной ради организации чистой серой зоны для дальнейшего «ползучего наступления». Мирные жители давно уже выехали.Но в очень «объективном» и «независимом» отчете было очень любопытно прочитать следующее: «Правительство потеряло контроль над несколькими сотнями километров украино-российской границы, и ситуация с отсутствием контроля за границей, по многочисленным свидетельствам, использовалась для поставки оружия и наемников. Несмотря на преступления, совершаемые вооруженными группами самопровозглашенной «ЛНР» на территориях, где фактический контроль правительства Украины уже был затруднен, правительство более месяца продолжало переговоры с лидерами «ЛНР», пытаясь не допустить конфронтации».Но вернемся к сегодняшнему дню. Заинтересовал миссию именно н.п. Смелое тем, что данный населенный пункт ближе всего расположен к Бахмутской трассе, которая является стратегически важной с военной точки зрения и для ЛНР, и Украины, поэтому вдоль данной трассы протекали столь тяжелые боестолкновения на номерных блокпостах.В контексте последних событий и предложений о совместном патрулировании территорий, а также поступающих сообщений о желании украинской стороны перенять Хорватский сценарий, можно сделать вывод, что патрулировать территорию ЛНР будет предложено именно по Бахмутской трассе, поясняя простотой логистики и т.д.Но нужно ли это ЛНР?По факту получим «срезанный» выступ и потерю контроля над такими населенными пунктами как Славяносербск, Смелое, Сокольники. То, что это станет новой «серой зоной» для «укропатриотов», можно даже не сомневаться. Плюсом ко всему станет прямой выход украинских боевиков на Бахмутскую трассу, что делает позиции НМ ЛНР крайне уязвимыми. К этому стоит добавить, что на этом направлении силы защитников Донбасса и без того находятся в невыгодном положении по отношению к противнику, поскольку ВФУ занимают высокий северный берег Северного Донца, а опорные пункты НМ ЛНР располагаются в низине, просматриваются противником визуально и с помощью средств наблюдения и простреливаются.Таким образом, не нытьем, так катаньем украинская сторона пытается взять реванш всеми возможными способами.Напомним еще об одном моменте — в том же отчете за 2015 год в первом разделе на стр. 13 четко и понятно определено (для тех, кто сомневается или не понимает, что происходит): «Линия разграничения в Луганской области может быть определена лишь на практике — по нахождению там сил Национальной гвардии, Вооруженных сил Украины или вооруженных формирований самопровозглашенной «ЛНР». Линия разграничения весьма условна и может измениться в любой момент».Другими словами, учитывая исключительно оборонительный характер действий соединений, частей и подразделений НМ ЛНР, любое продвижение — ползучее или стремительное — формирований Киева будет оценено миссией ООН как данность и зафиксировано как новая «линия разграничения», которая «весьма условна».Борис Рожин