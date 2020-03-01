Проект "Волонтер" передал одежду и обувь воспитанникам школы-интерната Лутугино (ФОТО)

Активисты проекта "Волонтер" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" передали одежду и обувь воспитанникам Лутугинской специальной (коррекционной) школы-интерната. Об этом сообщили в пресс-службе движения."В гуманитарную помощь входит одежда и обувь. Эту помощь получили 275 человек. Всего выдали 200 килограмм помощи", - говорится в сообщении."Помогать нужно и важно всегда, а в такое время, как у нас сейчас, тем более. Каждый из нас может сделать хоть что-то полезное, потратить хоть немного времени и усилий для того, чтобы дети ни в чем не нуждались", - отметила завуч школы-интерната Любовь Подтынная.ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.04 марта — Луганск