В Кремле прокомментировали ситуацию с доходами россиян

Справиться со стагнацией доходов россиян удалось благодаря национальным проектам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Он подчеркнул, что цель каждого из них — благосостояние граждан, именно поэтому в прошлом году падение доходов удалось остановить, передает РИА Новости."Это сам по себе результат важный, который позволяет рассчитывать на то, что в предстоящие годы можно будет выйти на позитивную динамику", — сказал он.Отвечая на вопрос журналистов о том, почему доходы россиян не росли в последние годы, несмотря на профицит бюджета и макроэкономическую стабильность, пресс-секретарь Путина отметил, что "макроэкономическая стабильность является залогом того, что темпы падения удается сдерживать при неблагоприятной международной экономической конъюнктуре"."Без экономической макростабильности мы могли бы столкнуться с падением уровня доходов населения, таким, как это было, например, в 1990-х годах. Наша страна уже через это проходила, и именно вот эта макроэкономическая стабильность, запас прочности, который был обеспечен благодаря работе правительства, позволил демпфировать эти неблагоприятные явления, которые, безусловно, вызывают неудовлетворение главы государства", — добавил он.Ранее Владимир Путин назвал ускорение роста реальных доходов задачей номер один. Как подчеркивал президент, в последнем квартале 2019-го реальные зарплаты граждан росли и эту тенденцию нужно сохранять и усиливать.По данным Росстата, доходы населения (за вычетом обязательных платежей и с корректировкой на инфляцию) во втором квартале 2019 года увеличились на 0,9% (по сравнению с аналогичным периодом 2018-го), а еще на 3,3% — в третьем. Общий рост доходов за девять месяцев составил 0,8%.