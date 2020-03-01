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Луганские пограничники рассказали где и кому они меряют температуру, а кому нет

bot Сегодня, 17:000Новости
Луганские пограничники рассказали где и кому они меряют температуру, а кому нет
Пограничники рассказали журналистам, как они применяют бесконтактные термометры и где.
«Температуру тела мы измеряем у граждан, которые следуют на вход в Украину в Меловом, Просяном, Танюшевке и Марковке, и на КПВВ в Станице Луганской. Скрининг осуществляется с 27 февраля каждого лица. На сегодняшний день мы обеспечены этими приборами в необходимом количестве», — отметил начальник Луганского пограничного отряда полковник Юрий Петрив.
Очередную партию инфракрасных бесконтактных термометров получили луганские пограничники. Эти комплекты также переданы бригадам скорой помощи и в инфекционные отделения Луганской области, где планируется принимать больных. Новости Региона - Сегодня, 16:30 100

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