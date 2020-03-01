ЛНР усиливает меры по недопущению завоза и распространения в Республике коронавируса

Власти ЛНР усиливают меры по недопущению завоза и распространения на территории Республики новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил главный врач Луганской республиканской санитарно-эпидемиологической станции (СЭС) Дмитрий Докашенко.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала эпидемию, вызванную коронавирусом нового типа COVID-19, первые случаи заражения которым были выявлены конце 2019 года в Китае, чрезвычайной ситуацией международного значения. К настоящему времени количество заразившихся новым коронавирусом превысило 93 тыс. человек, из них 3100 скончались, более 50 тыс. человек излечились и выписаны из больниц. Единичные случаи заболевания коронавирусом выявлены на Украине и в России.

"На сегодняшний момент на территории Республики случаев заболевания коронавирусной инфекцией не зарегистрировано, - заявил Докашенко. - На сегодняшний день реализуется план мероприятий, разработанный Министерством здравоохранения по недопущению распространения вирусных инфекций на эпидемиологический сезон 2019-2020 года с дополнениями, которые касаются непосредственно коронавирусной инфекции".

Докашенко отметил, что при Минздраве Республике уже действует оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории ЛНР.

"Также в городах и районах проводятся совещания комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС (техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций) по разработке мероприятий с целью недопущения распространения инфекций на территории нашей Республики", - добавил он.

"На сегодняшний момент на территории Республики определены основные лечебные учреждения, в которые будут госпитализироваться граждане с признаками или первыми симптомами заболевания, - сообщил главврач СЭС. - Данные лечебные учреждения укреплены не только основным составом, но и дублирующим составом медицинских работников".

Он отметил, что 14-дневный карантин теперь обязаны проходить граждане, прибывающие на территорию ЛНР не только из Китая, но и из других стран, где интенсивно распространяется инфекция.

"С учетом того, что на данный момент зафиксированы единичные случаи (зараженных коронавирусом) пациентов на сопредельных территориях, мы также на территории Республики усиливаем контроль за гражданами, которые прибывают к нам из неблагополучных регионов", - сообщил Докашенко.

"Данные граждане подлежат карантину, то есть динамическому наблюдению на период 14 дней и последующим обследованием, и, в случае, если у них не будет клинических проявлений и отрицательные лабораторные результаты, то они смогут приступить к посещению организованных коллективов или выполнению своих должностных обязанностей", - добавил он.

04 марта — Луганск