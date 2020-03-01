Почти 300 обращений поступило в проект "Горячая линия" ОД "Мир Луганщине" в феврале

Почти 300 обращений поступило в проект "Горячая линия" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" в феврале. Об этом сообщили в пресс-службе движения со ссылкой на координатора проекта Яну Михайлюк."В феврале в проект "Горячая линия" общественного движения "Мир Луганщине" поступило 287 обращений граждан, - отметила координатор. - Из них по 222 обращениям были предоставлены консультации и даны разъяснения, 35 – находятся в стадии рассмотрения, 21 – решены в пользу заявителя, пять – приняты к сведению и четыре обращения приняты на контроль".Жители Республики задавали вопросы о государственных выплатах финансовой помощи, сроках выдачи угля в качестве гуманитарной помощи от международных благотворительных организаций и о перерегистрации автотранспорта в межрайонных регистрационно-экзаменационных отделениях (МРЭО) МВД ЛНР."При содействии сотрудников проекта "Горячая линия" помощь получили два участника Великой Отечественной войны – у них были сложности с постановкой на учет в органах соцзащиты. Благодаря действиям сотрудников управления труда и социальной защиты эти вопросы решены в пользу заявителей", - сообщили в пресс-службе.Кроме того, сотрудники проекта в феврале приняли 15 обращений по поводу аварийного состояния дорог в Каменнобродском районе Луганска и по поводу возобновления движения в этом же районе города общественного транспорта по маршруту № 101."Также поступали обращения, связанные с порядком действий при утере паспорта на территории РФ. Напоминаем: в этом случае нужно позвонить в МИД ЛНР по телефону (0642)-50-19-94 или написать на почту e-mail ministry@mid-lnr.su", – пояснила Михайлюк.Жители Республики могут обратиться в "Горячую линию" по телефонам: (. График приема обращений:Напомним, проект "Горячая линия" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" в 2019 году принял более трех тыс. обращений граждан.ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.04 марта — Луганск