Юные воспитанники Алчевского центра реабилитации поздравили женщин-ветеранов с 8 Марта (ФОТО)

Юные воспитанники Алчевского центра социальной реабилитации детей-инвалидов и общественники в рамках городской акции "75 добрых дел для ветерана" поздравили женщин-ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим Международным женским днем. Об этом сообщили в управлении информационной политики администрации города."В Алчевске продолжается акция, объявленная главой администрации Алчевска Натальей Пятковой "75 добрых дел для ветерана", которая приурочена к юбилею Великой Победы", - напомнили в мэрии."В рамках общегородской акции воспитанники Алчевского центра социальной реабилитации детей-инвалидов и активисты общественной организации родителей, воспитывающих особенных детей, "Журавушка" поздравили с наступающим Международным женским днем 8 Марта алчевских женщин-ветеранов Великой Отечественной войны", - сообщили в администрации.Дети и общественники навестили ветеранов войны Таисию Кусенкову, Раису Арлашину и Валентину Ошиевскую. Гости подарили ветеранам поздравительные открытки и сладкие угощения, приготовленные своими руками."Каждый участник войны, очевидец страшных и героических событий Великой Отечественной, ежедневно должен слышать слова благодарности за подаренную 75 лет назад Победу", - отметила Пяткова."В 2020-м, в юбилейный год (Победы над нацизмом), это наше внимание и забота должны быть особенными, чтобы ничто и никто не остались забытыми. Спешите делать добрые дела для ветеранов", - призвала она горожан.Ранее в Алчевске началась акция "Салют ветерану" в рамках которой для ветеранов, которые не могут самостоятельно передвигаться, молодежь и общественники проводят парад и организуют праздничную концертную программу.Кроме того, в школах Алчевска стартовала общественно-патриотическая акция "Вахта памяти – 75 дней до Победы".04 марта — Луганск