Новым премьер-министром Украины стал Шмыгаль
В среду, 4 марта, во время внеочередного заседания Верховная Рада проголосовала за назначение премьер-министром Украины Дениса Шмыгаля.
Об этом пишет Рубрика.
Его кандидатуру подал президент Украины Владимир Зеленский.
Поддержали ее 291 народный депутат.
Что о нем известно
Денис Шмыгаль родился и учился во Львове. Сейчас ему 44 года.
Он закончил национальный университет Львовская политехника. Шмыгаль — кандидат экономических наук, защитил диссертацию по региональной экономике и размещению производительных сил.
Также стажировался и учился за рубежом, в Германии по программе подготовки менеджеров, по программе министерства экономики и энергетики Германии.
Карьера
В 2000-х годах занимался бизнесом.
С ноября 2003 по август 2005 гг. — начальник финансового отдела, начальник отдела управления финансами и экономического анализа, директор по экономико-стратегического развития ЗАО «Львовский автобусный завод».
С сентября 2005 по июнь 2006 гг. — заместитель генерального директора ООО «ЛА ДИС».
С июня 2006 по август 2008 гг. — директор по экономике ООО «Инвестиционная компания «Комфорт-Инвест».
С сентября 2008 по сентябрь 2009 гг. — генеральный директор ООО «РОСАНИНВЕСТ».
С сентября 2009 по октябрь 2009 помощник председателя Львовской областной государственной администрации отдела обеспечения деятельности руководства аппарата облгосадминистрации; и.о. начальника главного управления экономики ОГА.
С октября 2009 по апрель 2011 гг. — начальник главного управления экономики Львовской ОГА (в 2010 году главное управление экономики было переименовано в главное управление экономики и инвестиций).
С августа 2011 по декабрь 2011 гг. — председатель правления общественной организации Институт регионального развития.
С января 2012 по декабрь 2012 гг. — начальник главного управления экономики и промышленной политики Львовской ОГА.
В января 2013 по декабрь 2013 гг. — директор департамента экономического развития, инвестиций, торговли и промышленности Львовской ОГА.
С 2014 по апрель 2014 — помощник-консультант народного депутата Украины.
С мая 2014 по декабрь 2014 гг. — заместитель начальника главного управления Миндоходов Львовской области.
С января 2015 по январь 2017 гг. — советник президента, вице-президент, генеральный директор, член Наблюдательного совета ООО ТПК «Львовхолод».
С января 2017 по январь 2018 гг. — заместитель генерального директора по социальным вопросам ПАО «ДТЭК Западэнерго».
С января 2018 по июль 2019 гг. — директор ДТЭК Бурштынская ТЭС, и.о. заместителя генерального директора по социальным вопросам ПАО «ДТЭК Западэнерго».
1 августа 2019 года президент Владимир Зеленский назначил его председателем Ивано-Франковской ОГА.
4 февраля 2020 года Дениса Шмыгаля назначили вице-премьером.
Декларация Шмыгаля
Согласно декларации, в холдинге ДТЭК за 2018 год Денис Шмыгаль заработал 3,5 миллиона гривен.
Семья тогда держала наличными $115 тысяч.
Жена Шмыгаля Екатерина владеет небольшим бизнесом в сфере услуг во Львове. Новости Украины - Сегодня, 19:36 130
Об этом пишет Рубрика.
Его кандидатуру подал президент Украины Владимир Зеленский.
Поддержали ее 291 народный депутат.
Что о нем известно
Денис Шмыгаль родился и учился во Львове. Сейчас ему 44 года.
Он закончил национальный университет Львовская политехника. Шмыгаль — кандидат экономических наук, защитил диссертацию по региональной экономике и размещению производительных сил.
Также стажировался и учился за рубежом, в Германии по программе подготовки менеджеров, по программе министерства экономики и энергетики Германии.
Карьера
В 2000-х годах занимался бизнесом.
С ноября 2003 по август 2005 гг. — начальник финансового отдела, начальник отдела управления финансами и экономического анализа, директор по экономико-стратегического развития ЗАО «Львовский автобусный завод».
С сентября 2005 по июнь 2006 гг. — заместитель генерального директора ООО «ЛА ДИС».
С июня 2006 по август 2008 гг. — директор по экономике ООО «Инвестиционная компания «Комфорт-Инвест».
С сентября 2008 по сентябрь 2009 гг. — генеральный директор ООО «РОСАНИНВЕСТ».
С сентября 2009 по октябрь 2009 помощник председателя Львовской областной государственной администрации отдела обеспечения деятельности руководства аппарата облгосадминистрации; и.о. начальника главного управления экономики ОГА.
С октября 2009 по апрель 2011 гг. — начальник главного управления экономики Львовской ОГА (в 2010 году главное управление экономики было переименовано в главное управление экономики и инвестиций).
С августа 2011 по декабрь 2011 гг. — председатель правления общественной организации Институт регионального развития.
С января 2012 по декабрь 2012 гг. — начальник главного управления экономики и промышленной политики Львовской ОГА.
В января 2013 по декабрь 2013 гг. — директор департамента экономического развития, инвестиций, торговли и промышленности Львовской ОГА.
С 2014 по апрель 2014 — помощник-консультант народного депутата Украины.
С мая 2014 по декабрь 2014 гг. — заместитель начальника главного управления Миндоходов Львовской области.
С января 2015 по январь 2017 гг. — советник президента, вице-президент, генеральный директор, член Наблюдательного совета ООО ТПК «Львовхолод».
С января 2017 по январь 2018 гг. — заместитель генерального директора по социальным вопросам ПАО «ДТЭК Западэнерго».
С января 2018 по июль 2019 гг. — директор ДТЭК Бурштынская ТЭС, и.о. заместителя генерального директора по социальным вопросам ПАО «ДТЭК Западэнерго».
1 августа 2019 года президент Владимир Зеленский назначил его председателем Ивано-Франковской ОГА.
4 февраля 2020 года Дениса Шмыгаля назначили вице-премьером.
Декларация Шмыгаля
Согласно декларации, в холдинге ДТЭК за 2018 год Денис Шмыгаль заработал 3,5 миллиона гривен.
Семья тогда держала наличными $115 тысяч.
Жена Шмыгаля Екатерина владеет небольшим бизнесом в сфере услуг во Львове. Новости Украины - Сегодня, 19:36 130
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