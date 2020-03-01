Синоптики прогнозируют 5 марта в ЛНР до 18 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 5 марта будет колебаться от плюс 1 градуса ночью до 18 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 4 марта до 21.00 5 марта на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков; ветер юго-восточный 9-14 м/с, днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 1-6, днем 13-18 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 3-5 градусов выше нуля, днем – 16-18 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 2-4 градуса ночью и 16-18 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 4-6 градусов ночью до 15-17 градусов тепла днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 5 марта метеорологи отмечали в 1983 году – минус 22,7 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1999 году и составляла плюс 17,9 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 5 марта – 06.25, время захода – 18.44. Продолжительность светового дня составит 12 часов 19 минут.

По предварительному прогнозу, 6-7 марта осадков не ожидается, повышенный температурный фон сохранится; днем 6 марта синоптики прогнозируют усиление юго-восточного ветра до 15-18 м/с.

04 марта — Луганск