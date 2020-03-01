Нужно дать Украине переболеть

Пообщался с давней украинской знакомой в фейсбуке, как в какой-то грязи извалялся, прости меня господи, грешного...Преподавательница с солидным стажем, мы пересекались с нею в начале 10-х в РГУ, она приезжала читать лекции по приглашению, будучи профессором в киевском нацуниверситете им. Шевченко. Всегда уважал ее как грамотного профессионала, но политика и на ней оставила грязный отпечаток. Это очень печально, когда такие почтенные люди (и по возрасту, и по статусу) немного сходят с ума.Лишний раз убеждаюсь, что современная Украина отстает от России годков, так, на 20, со своими местными нюансами, конечно. Я ни в коем случае, не уничижительно это пишу...Анархия, безвластие, беспредел, куча каких-то властных и бандитских группировок, раздирающих страну. Гуманитарная сфера вообще в аховом состоянии. Все та же, прямо один в один как у нас в 90-х, лютая, просто маразматическая нелюбовь "к совку". Когда из Истории выдергиваются только неудобные, грязные факты, многократно преувеличиваются, а потом подгоняются под современную политику.Все та же агрессивная любовь к теориям заговора, замшелым антисоветским мифам, которые давно выброшены на свалку даже на Западе, куда стремится Украина, не говоря уже о России. Мне даже почему-то кажется, что если сейчас зайти в книжный украинский магазин, то на полках с исторической литературой будет преобладать куча макулатуры в мягкой обложке с инициалами "В. Суворов".Наверное преувеличиваю, но факт: как только с украинцем начинается дискуссия о войне — все в итоге сводится к Резуну. Ну точно, как у нас в 90-х, когда он "был в моде", и продавался с рук в киосках, ларьках и даже электричках (помню, подростком ехал в автобусе и через плечо соседа, читающего Резуна, подглядывал в книгу и страшно завидовал — денег купить ее не было).Но я бы сквозь землю провалился еще несколько лет назад, если бы мне сказали, что я буду ругаться с профессором серьезного украинского ВУЗа, в том числе из-за Резуна!Когда в университетах такая атмосфера, наука, само собой, отходит на второй план. Помните, как в "Собачьем сердце" над квартирой Преображенского стали постоянно петь, а дом в это время, по-совпадению, начал приходить в упадок — кража калош, отсутствие отопления — это отличная метафора того, что сейчас происходит в соседней стране.Когда в университетах такая атмосфера, наука, само собой, отходит на второй план. Помните, как в "Собачьем сердце" над квартирой Преображенского стали постоянно петь, а дом в это время, по-совпадению, начал приходить в упадок — кража калош, отсутствие отопления — это отличная метафора того, что сейчас происходит в соседней стране.При этом нелюбовь к "теории Резуна" подспудно приравнивается к "совковости". Я прямо таки себя адвокатом СССР почувствовал.Но есть во всем этом, не побоюсь этого слова, и подлость...Дело в том, что сегодня на уровне серьезных академических историков "теорию Резуна" серьезно не обсуждает НИКТО и НИГДЕ (даже в таких странах, как Литва, Латвия, Польша и т. д.). Подчеркиваю, на АКАДЕМИЧЕСКОМ уровне. И она стопроцентно это знает.Более того, на западных исторических форумах, куда часто съезжается с докладами весь цвет мировой исторической науки, присутствуют и украинские ученые, но, странным делом, там они про любовь к "теории Резуна" молчат в тряпочку. Что лишний раз доказывает, что эта жвачка для внутреннего потребления, и конечно же, это не история, а политика.И подлость...Но и это не все.Моя собеседница начала перечислять мне "грехи" России (да, да, не СССР) по отношению к Украине. Тут тебе и 6 млн. замученных голодом украинцев (на самом деле, это общая цифра по всему СССР), и "миллионы расстрелянных и отправленных в ГУЛАГ", и Афган, и всеобщее обнищание.И опять мне пришлось "оправдываться" за СССР.Я сослался на архивные документы, причем открытые СБУ на Украине. А они недвусмысленно говорят, что за весь советский период органами НКВД в УССР были расстреляны около 150 тысяч человек, причем многие десятки тысяч из них поляки, по "польской операции НКВД".150 тысяч за 30 лет — это безусловно много, но никак не миллионы. А из 4,5 млн. отправленных в ГУЛАГ по 58 статье во всем СССР за 30 лет, на долю УССР приходится около 800-900 тысяч. Тоже много, но опять же, не миллионы.Но особенно ее взбесило мое напоминание о "всем хорошем для Украины, что было в СССР": этих огромных территориальных приращений, развитой промышленности мирового уровня, огромного населения за 50 млн. (сегодня по украинским данным, населения уже меньше 40 млн.), статус державы-победительницы.Но для них сегодня это пустой звук. Я же говорю, аля "Россия 90-х".И на все это органично ложится дичайший комплекс неполноценности, что дает на выходе взрывоопасную смесь.Зарекался же, не разговаривать с людьми в вышиванке на аватаре, даже с хорошими знакомыми, даже профессорами и академиками. Все равно разговор с такими людьми скатится в историю, упрется в Резуна, и перейдет на современную политику.В который раз убеждаюсь, что нужно просто не мешать им проходить этот путь, который мы уже давно прошли. Они сами должны переболеть, любое внешнее вмешательство лишь усугубляет течение этой болезни и приводит к рецидивам.Либо они излечатся и начнется постепенная реакция на все это безобразие, либо просто перегорят в своей ирреальной ненависти, полностью разворуют и разорвут страну, и закончат полномасштабной Гражданской войной и распадом государства.И как знать, я, например, совсем не уверен, что при таком развитии событий Елена Николаевна снова не "всплывет" в нашем РГУ-ЮФУ.Но уже без вышиванки...Источник