Нужно дать Украине переболеть
Пообщался с давней украинской знакомой в фейсбуке, как в какой-то грязи извалялся, прости меня господи, грешного...
Преподавательница с солидным стажем, мы пересекались с нею в начале 10-х в РГУ, она приезжала читать лекции по приглашению, будучи профессором в киевском нацуниверситете им. Шевченко. Всегда уважал ее как грамотного профессионала, но политика и на ней оставила грязный отпечаток. Это очень печально, когда такие почтенные люди (и по возрасту, и по статусу) немного сходят с ума.
Лишний раз убеждаюсь, что современная Украина отстает от России годков, так, на 20, со своими местными нюансами, конечно. Я ни в коем случае, не уничижительно это пишу...
Анархия, безвластие, беспредел, куча каких-то властных и бандитских группировок, раздирающих страну. Гуманитарная сфера вообще в аховом состоянии. Все та же, прямо один в один как у нас в 90-х, лютая, просто маразматическая нелюбовь "к совку". Когда из Истории выдергиваются только неудобные, грязные факты, многократно преувеличиваются, а потом подгоняются под современную политику.
Все та же агрессивная любовь к теориям заговора, замшелым антисоветским мифам, которые давно выброшены на свалку даже на Западе, куда стремится Украина, не говоря уже о России. Мне даже почему-то кажется, что если сейчас зайти в книжный украинский магазин, то на полках с исторической литературой будет преобладать куча макулатуры в мягкой обложке с инициалами "В. Суворов".
Наверное преувеличиваю, но факт: как только с украинцем начинается дискуссия о войне — все в итоге сводится к Резуну. Ну точно, как у нас в 90-х, когда он "был в моде", и продавался с рук в киосках, ларьках и даже электричках (помню, подростком ехал в автобусе и через плечо соседа, читающего Резуна, подглядывал в книгу и страшно завидовал — денег купить ее не было).
Но я бы сквозь землю провалился еще несколько лет назад, если бы мне сказали, что я буду ругаться с профессором серьезного украинского ВУЗа, в том числе из-за Резуна!
Когда в университетах такая атмосфера, наука, само собой, отходит на второй план. Помните, как в "Собачьем сердце" над квартирой Преображенского стали постоянно петь, а дом в это время, по-совпадению, начал приходить в упадок — кража калош, отсутствие отопления — это отличная метафора того, что сейчас происходит в соседней стране.
Когда в университетах такая атмосфера, наука, само собой, отходит на второй план. Помните, как в "Собачьем сердце" над квартирой Преображенского стали постоянно петь, а дом в это время, по-совпадению, начал приходить в упадок — кража калош, отсутствие отопления — это отличная метафора того, что сейчас происходит в соседней стране.
При этом нелюбовь к "теории Резуна" подспудно приравнивается к "совковости". Я прямо таки себя адвокатом СССР почувствовал.
Но есть во всем этом, не побоюсь этого слова, и подлость...
Дело в том, что сегодня на уровне серьезных академических историков "теорию Резуна" серьезно не обсуждает НИКТО и НИГДЕ (даже в таких странах, как Литва, Латвия, Польша и т. д.). Подчеркиваю, на АКАДЕМИЧЕСКОМ уровне. И она стопроцентно это знает.
Более того, на западных исторических форумах, куда часто съезжается с докладами весь цвет мировой исторической науки, присутствуют и украинские ученые, но, странным делом, там они про любовь к "теории Резуна" молчат в тряпочку. Что лишний раз доказывает, что эта жвачка для внутреннего потребления, и конечно же, это не история, а политика.
И подлость...
Но и это не все.
Моя собеседница начала перечислять мне "грехи" России (да, да, не СССР) по отношению к Украине. Тут тебе и 6 млн. замученных голодом украинцев (на самом деле, это общая цифра по всему СССР), и "миллионы расстрелянных и отправленных в ГУЛАГ", и Афган, и всеобщее обнищание.
И опять мне пришлось "оправдываться" за СССР.
Я сослался на архивные документы, причем открытые СБУ на Украине. А они недвусмысленно говорят, что за весь советский период органами НКВД в УССР были расстреляны около 150 тысяч человек, причем многие десятки тысяч из них поляки, по "польской операции НКВД".
150 тысяч за 30 лет — это безусловно много, но никак не миллионы. А из 4,5 млн. отправленных в ГУЛАГ по 58 статье во всем СССР за 30 лет, на долю УССР приходится около 800-900 тысяч. Тоже много, но опять же, не миллионы.
Но особенно ее взбесило мое напоминание о "всем хорошем для Украины, что было в СССР": этих огромных территориальных приращений, развитой промышленности мирового уровня, огромного населения за 50 млн. (сегодня по украинским данным, населения уже меньше 40 млн.), статус державы-победительницы.
Но для них сегодня это пустой звук. Я же говорю, аля "Россия 90-х".
И на все это органично ложится дичайший комплекс неполноценности, что дает на выходе взрывоопасную смесь.
Зарекался же, не разговаривать с людьми в вышиванке на аватаре, даже с хорошими знакомыми, даже профессорами и академиками. Все равно разговор с такими людьми скатится в историю, упрется в Резуна, и перейдет на современную политику.
В который раз убеждаюсь, что нужно просто не мешать им проходить этот путь, который мы уже давно прошли. Они сами должны переболеть, любое внешнее вмешательство лишь усугубляет течение этой болезни и приводит к рецидивам.
Либо они излечатся и начнется постепенная реакция на все это безобразие, либо просто перегорят в своей ирреальной ненависти, полностью разворуют и разорвут страну, и закончат полномасштабной Гражданской войной и распадом государства.
И как знать, я, например, совсем не уверен, что при таком развитии событий Елена Николаевна снова не "всплывет" в нашем РГУ-ЮФУ.
Но уже без вышиванки...
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