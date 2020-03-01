«Заря» не забила два пенальти, но выиграла 2:0



«Заря» была явным фаворитом противостояния. Команда Виктора Скрипника продолжает борьбу за серебряные медали чемпионата Украины, тогда как «Львову» топ-6 уже не светит.

Соперники начали поединок довольно вяло, в первую четверть часа игры не было ни одного запоминающегося момента. Но затем «Заря» прибрала к рукам инициативу и принялась раз за разом тревожить гостей своими атаками.

На 17-й минуте дальним ударом отметился Кочергин, но мяч прошел выше цели. На 24-й минуте Лунев классно выстрелил в верхний угол — 25-летний украинский вратарь «Львова» Богдан Сарнавский, ставший настоящим героем поединка, вытащил мяч из «девятки»!

Но это только раззадорило «Зарю». На 25-й минуте Громов умудрился пробить с разворота, находясь под опекой двух игроков «Львова» — неточно. Десять минут спустя Кабаев, выскочив из-за спин защитников, не сумел протолкнуть мяч мимо Сарнавского с близкого расстояния. Несколько минут спустя вратарь намертво забрал мяч после удара Лунева со штрафного.

А что же «Львов»? Парочка моментов у подопечных Егише Меликяна была. На 27-й минуте Жонатан пробил головой после подачи углового, но Громов, карауливший дальнюю штангу, выбил мяч. А на 40-й минуте гости упустили, пожалуй, свой самый лучший момент. Ренан воспользовался неточной передачей хозяев и с близкого расстояния попал в штангу ворот «Зари», а добивание Богунова принял на себя защитник. На перерыв команды ушли при счете 0:0.

Гол в ворота «Львова» явно назревал, и во втором тайме он не заставил себя долго ждать. Уже на 54-й минуте Иванисеня выполнил прострел от лицевой линии на правом фланге, а Кабаев от души расстрелял ворота.

Забив, «Заря» сбавила темп, хоть и продолжила угрожать воротам «Львова». Тот же Иванисеня на 61- минуте неплохо пробил издали, но точности игроку не хватило.

А на 72-й минуте встречи в ворота «Львова» был назначен первый пенальти. Все справедливо — Кочергин прострелил с правого фланга, мяч попал в руку Браткову. Исполнять приговор пошел Громов, но Сарнавский намертво накрыл мяч в правом от себя углу!

«Львов» явно не знал, как ему спасти матч, а «Заря» все-таки забила вполне справедливый второй гол. На 87-й минуте мяч вновь попал в руку злосчастному Браткову, стоявшему практически на линии штрафной. Рефери пожалел «Львов» и назначил штрафной удар, а не пенальти, как мог бы. Впрочем, пожалел ли? Леднев мощным ударом поразил ворота гостей, сделав счет 2:0 в пользу своей команды. Пламенный привет стоит передать развалившейся стенке «Львова», сквозь которую пролетел мяч. Это попросту непрофессионально.

Но матч на этом не закончился. На 92-й минуте поединка арбитр вновь был вынужден указать на «точку». Как вы думаете, за что? Правильно, за игру рукой. Правда, на этот раз виноват был не Братков, а Борзенко.

Леднев пошел оформлять дубль. Разбег, удар — Сарнавский!!! Вратарь «Львова» выловил мяч после одиннадцатиметрового удара в левом от себя углу. Два пенальти — и два раза Богдан забрал мяч намертво. Совпадение? Не думаю.

Впрочем, все сэйвы Сарнавского вместе взятые не помогли его команде избежать поражения. «Заря» добыла заслуженную победу и с 43-мя очками в активе потеснила «Динамо» со второй строчки турнирной таблицы. У «Львова» 19 очков, команда Егише Меликяна осталась на 9-м месте УПЛ. Команда - Сегодня, 20:45 87 В поединке 21-го тура чемпионата Украины по футболу луганская «Заря» принимала «Львов».«Заря» была явным фаворитом противостояния. Команда Виктора Скрипника продолжает борьбу за серебряные медали чемпионата Украины, тогда как «Львову» топ-6 уже не светит.Соперники начали поединок довольно вяло, в первую четверть часа игры не было ни одного запоминающегося момента. Но затем «Заря» прибрала к рукам инициативу и принялась раз за разом тревожить гостей своими атаками.На 17-й минуте дальним ударом отметился Кочергин, но мяч прошел выше цели. На 24-й минуте Лунев классно выстрелил в верхний угол — 25-летний украинский вратарь «Львова» Богдан Сарнавский, ставший настоящим героем поединка, вытащил мяч из «девятки»!Но это только раззадорило «Зарю». На 25-й минуте Громов умудрился пробить с разворота, находясь под опекой двух игроков «Львова» — неточно. Десять минут спустя Кабаев, выскочив из-за спин защитников, не сумел протолкнуть мяч мимо Сарнавского с близкого расстояния. Несколько минут спустя вратарь намертво забрал мяч после удара Лунева со штрафного.А что же «Львов»? Парочка моментов у подопечных Егише Меликяна была. На 27-й минуте Жонатан пробил головой после подачи углового, но Громов, карауливший дальнюю штангу, выбил мяч. А на 40-й минуте гости упустили, пожалуй, свой самый лучший момент. Ренан воспользовался неточной передачей хозяев и с близкого расстояния попал в штангу ворот «Зари», а добивание Богунова принял на себя защитник. На перерыв команды ушли при счете 0:0.Гол в ворота «Львова» явно назревал, и во втором тайме он не заставил себя долго ждать. Уже на 54-й минуте Иванисеня выполнил прострел от лицевой линии на правом фланге, а Кабаев от души расстрелял ворота.Забив, «Заря» сбавила темп, хоть и продолжила угрожать воротам «Львова». Тот же Иванисеня на 61- минуте неплохо пробил издали, но точности игроку не хватило.А на 72-й минуте встречи в ворота «Львова» был назначен первый пенальти. Все справедливо — Кочергин прострелил с правого фланга, мяч попал в руку Браткову. Исполнять приговор пошел Громов, но Сарнавский намертво накрыл мяч в правом от себя углу!«Львов» явно не знал, как ему спасти матч, а «Заря» все-таки забила вполне справедливый второй гол. На 87-й минуте мяч вновь попал в руку злосчастному Браткову, стоявшему практически на линии штрафной. Рефери пожалел «Львов» и назначил штрафной удар, а не пенальти, как мог бы. Впрочем, пожалел ли? Леднев мощным ударом поразил ворота гостей, сделав счет 2:0 в пользу своей команды. Пламенный привет стоит передать развалившейся стенке «Львова», сквозь которую пролетел мяч. Это попросту непрофессионально.Но матч на этом не закончился. На 92-й минуте поединка арбитр вновь был вынужден указать на «точку». Как вы думаете, за что? Правильно, за игру рукой. Правда, на этот раз виноват был не Братков, а Борзенко.Леднев пошел оформлять дубль. Разбег, удар — Сарнавский!!! Вратарь «Львова» выловил мяч после одиннадцатиметрового удара в левом от себя углу. Два пенальти — и два раза Богдан забрал мяч намертво. Совпадение? Не думаю.Впрочем, все сэйвы Сарнавского вместе взятые не помогли его команде избежать поражения. «Заря» добыла заслуженную победу и с 43-мя очками в активе потеснила «Динамо» со второй строчки турнирной таблицы. У «Львова» 19 очков, команда Егише Меликяна осталась на 9-м месте УПЛ. Команда - Сегодня, 20:45 87

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