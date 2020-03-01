Верните пациентов в палату...

Знаю, что никому не нравится, что Панин, что Джигурда, но я хочу просто еще раз сказать, что почему -то самое большое количество идиотов, находится среди артистов и певцов... Что с ними происходит? Может раздвоение личности? А может в голову так ударяет сиюминутная слава, что они сразу думают, что им все позволено? не знаю, слава Богу, среди моих знакомых, и близко нет таких откровенных идиотов...У Гордона, Панин покаялся перед Украиной за Крым, пожелав "всем сдохнуть" в России... Крым не является "ни российским, ни украинским", а референдум о воссоединении полуострова с РФ, якобы, был "нечестным"...Потом неожиданно вспомнил, что за его слова могут в России на него открыть уголовное дело, спохватился... "Ты же понимаешь, что я сейчас подбираю слова, чтобы я сейчас не брякнул, чтоб меня не посадили в России. Я не поддерживаю политику Путина, я был идиотом, я верил в то, что мне рассказывал Первый канал, я верил, что действительно Крым проголосовал и был честный референдум. Я сейчас понимаю, что это неправда. Я могу тебе сказать очень много, но я не могу тебе это сказать, потому что меня посадят".Панин также разразился нецензурной бранью в адрес своей страны и пообещал эмигрировать в ближайшее время:"Я уже больше себя давно со страной под названием Россия не ассоциирую. Сейчас у нас умерла наша тетя, мы сейчас продаем квартиру и переезжаем в город Торревьеха (Испания, – авт.). Купим маленькую квартиру, и чтобы ноги моей, б…дь, в этой, б…дь, стране под названием Россия не было. Пускай они все сдохнут там, б…дь"...Потом панин позвонил зачем-то Джигурде... с которым Гордон также поговорил о Крыме. Джигурда похвастался, что является гражданином Украины и рассказал, что не признает полуостров российским:"Я остаюсь гражданином Украины, меня прессовали здесь в последние три года во многом из-за того, что я отказался принимать российское гражданство. Мне говорили: "Напиши отречение от украинского гражданство, мы никому не скажем, и у тебя карьера пойдет, и все сделаем". Но позиция моя и я говорю – Крым юридически украинский, фактически его взяли россияне, но юридически он украинский".Кто Джигурду уговаривал отречься от Украины? не понятно... шут гороховый... В 20 лет Никита Джигурда был помещён в психиатрическую лечебницу с диагнозом "гипоманиакальный психоз", поэтому ничего удивительного...Это же какое же счастье что эта так называемая "@дская элита" наконец то уезжает из России. Слава Богу, слава Аллаху, слава Будде, всем слава. Еще туда же пожалуйста Макаревича, Ахиджакову, Ефремова, Быкова и всю остальную шваль... А Гордон, как дерьмо, все навозные мухи слетаются к нему, душу отвести...Елена Субботина