США не могут остановить дальний поход В«Академика ЧерскогоВ»

«Работы по второй нитке при благоприятном развитии событий будут завершены к ноябрю. Запустить ее в эксплуатацию можно будет в конце 2020-го, либо в самом начале 2021 года», – добавил Фролов.

Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в интервью НСН отметил отсутствие у США официальных возможностей что-либо предпринять против российского трубоукладчика «Академик Черский».На сегодняшний день принадлежащее «Газпрому» судно видится наиболее вероятным способом завершения работ по укладке трубопровода «Северного потока – 2». Официального заявления по нему никто не делал, однако «Академик Черский» уже покинул азиатский континент и уверенно движется в сторону египетского порта Суэц.Мотивы российской корпорации не озвучивать суда, которые могут завершить строительство «Северного потока – 2», по мнению Александра Фролова совершенно очевидны. Как только США узнают истинный маршрут «Академика Черского» и его цель в конечной точке, то смогут попробовать наложить на него санкции. А с учетом длительного перехода трубоукладчика лишние трудности ему на своем пути совершенно не нужны. Сейчас же у Вашингтона нет официальных рычагов давления.Что касается даты начала работ, то нужно четко понимать, отметил эксперт, что судну требуется еще полтора месяца для того, чтобы добраться до места. Какое-то время понадобится на его техническое обслуживание. Таким образом, непосредственно к укладке труб «Академик Черский» ориентировочно может приступить мае. В случае такого развития событий первая ветка газопровода будет сдана до конца лета. И уже осенью по ней станет возможно транспортировать голубое топливо.Ранее в Госдуме РФ прокомментировали заявление министра энергетики США Дэна Бруйетта о невозможности Москвы собственными силами достроить «Северный поток – 2». Депутат Алексей Чепа указал на политический характер этих слов, в первую очередь, адресованных европейскому бизнесу.Николай Коперник...