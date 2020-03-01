В«Возмутительные выводыВ» Венецианской комиссии

Невозможно решить проблему, как минимум, не признав ее наличие. Эту истину можно высечь на граните и установить на въезде в славный город Киев. В далеком 2014 году, в самый разгар событий на Крещатике потенциальные правители новой Украины даже не осознавали, в чем причина некой настороженности, в которой застыли жители Луганской и Донецкой областей, самых русскоязычных регионов страны.В дальнейшем, по факту падения режима Януковича, никто так и не понял, по какой причине вдруг взбунтовались шахтерские регионы, которые, несмотря на позицию официальных властей, ну никак нельзя было назвать депрессивными. Осознав наличие некого недовольства среди жителей приграничных регионов, постреволюционные лидеры начали искать причину именно в близости Луганской и Донецкой областей к России, стране, которая «заболела имперскими амбициями».В тот момент правителям, пришедшим к власти на волне революционных настроений определенной части украинского социума, так и не удалось осознать, что причина первоначального возмущения жителей Юго-Востока Украины кроется отнюдь не в пророссийских настроениях, а в желании жить так, как они привыкли, в желании говорить на русском языке. В желании не демонстрировать открытую ненависть к своим соседям, с которыми их связывает не только общая культура, но и общая история.И вот так, не осознав наличия определенной проблемы, а, следовательно, не пытаясь ее решить, официальный Киев легко и незатейливо потерял большую часть двух приграничных регионов.«Команду молодости нашей», возглавляемую Турчиновым, сменило правительство, сформированное «законно избранным» президентом Петром Порошенко, который также взял курс на тотальную «украинизацию», тем самым лишний раз убедив жителей Луганской и Донецкой областей в правильности их выбора.Время летело, Порошенко стал частью истории, и на смену ему пришел молодой и одиозный лидер Владимир Зеленский, который всемерно транслировал в массы свою готовность решать любые проблемные вопросы именно при помощи переговорного процесса. Его обещания завершить войну на Донбассе народ Украины воспринял весьма позитивно, что, в свою очередь, и послужило причиной столь серьезной электоральной поддержки, оказанной населением не профессиональному политику и управленцу, а талантливому актеру и продюсеру, далекому от управления государством.Наблюдая за Зеленским, очень многие верили в то, вновь избранный президент не только признает наличие определенных проблем, но и сделает некие выводы, которые помогут ему не повторять ошибки, допущенные режимом Петра Порошенко.Но шли месяцы и месяцы, война на Донбассе так и оставалась суровой действительностью, а законодательные инициативы, вносимые в Верховную раду членами фракции «Слуга народа», словно копировали самые противоречивые законопроекты, вносимые сторонниками Петра Порошенко в бытность его президентом. В раде послышались робкие возражения, из которых можно было понять, что Зеленский является приверженцем «людоедских традиций», заложенных Петром Порошенко.К слову, инициативы сторонников Зеленского не только удивляют украинских политиков, но и не находят понимания у «западных партнеров», которые пристально следят за страной, взявшей курс на евроинтеграцию.2 марта представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир опубликовал разгромный для украинской власти юридический анализ законопроекта Украины о медиа. Этот законопроект, подготовленный «Слугой народа», политкорректные европейцы признали не просто нарушающим международные стандарты журналистики, его признали посягающим на основополагающие права граждан, включая право на свободу слова и право на распространение информации, а также угрожающим негативным воздействием на свободу украинских СМИ. Ничего нового. В лучших традициях Петра Порошенко Владимир Зеленский пытается научить украинскую прессу «писать правильно», при этом создав такую нормативную базу, которая позволит убирать из эфира тех, кто «не хочет учиться».Подобные меры можно назвать вынужденными, так как не оправдавший ожидания избирателей Владимир Зеленский хочет быть «эффективным менеджером» хотя бы на страницах национальных СМИ.Но это далеко не единственный законопроект, который «западные кураторы» разбили в пух и прах, признав его «недемократичным». Ранее Венецианская комиссия приговорила «мовный закон», указав украинской власти на неприкрытую дискриминацию русскоязычного населения и призвав отменить недемократические нормы этого акта. Заключение Венецианской комиссии, крайне неудобное для активно заигрывающего с украинскими националистами Владимира Зеленского, как-то сразу признали «необязательными для исполнения рекомендациями», содержащими «возмутительные» выводы: выводы о системных, грубых и очевидных нарушениях прав 15 миллионов русскоязычных украинцев". Судя по всему, 15 миллионов русскоязычных граждан Украины сами попросили Владимира Зеленского запретить им говорить на языке «государства-агрессора», переведя их на «рідну мову».В общем, все повторяется. Рассуждая о необходимости воссоединения «временно неподконтрольных территорий» с материковой Украиной, Зеленский делает все для того, что граждане ДНР и ЛНР всемерно противились данной инициативе, направленной на интеграцию независимых республик с территорией, погрязшей в нацисткой идеологии.Алексей Зотье