Артисты столичного русского театра провели "Культурную среду" по творчеству Гоголя (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦАртисты Луганского академического русского драматического театра имени Павла Луспекаева в рамках проекта "Культурная среда" показали концертную программу, посвященную творчеству Николая Гоголя. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ."Каждую первую среду месяца в 16.00 в фойе второго этажа проходят "Культурные среды". Это пятая встреча. Сегодня занято много молодых артистов, но и среднее поколение сегодня тоже задействовано. На этот раз темой для самостоятельных актерских работ стало творчество Николая Васильевича Гоголя, так как обе даты его жизни связаны с первым месяцем весны – день рождения 31 марта, день памяти 4 марта", - рассказала главный режиссер театра Татьяна Дремова.Традиционно встреча состояла из двух частей. В первой состоялся показ самостоятельных актерских работ, во второй коллектив театра предоставил гостям возможность высказать свое мнение об увиденном.Артисты начали с отрывка из пьесы "Женитьба", продолжили отрывком из повести "Ночь перед Рождеством" и завершили отрывком из повести "Вий", в финале которого перед зрителями предстало огромное чучело предводителя нечистой силы. Перемежались отрывки литературными анекдотами Даниила Хармса в исполнении артистов театра."Для меня сегодняшняя постановка была очень интересна, и у меня сейчас появилось желание перечитать Гоголя. Предыдущие "Культурные среды", которые были посвящены Лермонтову, Есенину и Пушкину, были тоже бесподобны, но эти авторы на слуху, а вот Гоголю я как-то уделяла мало внимания", - рассказал посетившая мероприятие Маргарита."Каждый показ "Культурной среды" уникален, и увидеть его можно только один раз. За месяц творческий коллектив театра придумывает и реализовывает новую программу, руководствуясь заданной темой. В апреле у нас состоится шестая встреча в рамках проекта "Культурная среда", и мы очень надеемся, что это будет первый самостоятельный спектакль, подготовленный нашими артистами", - рассказала главреж театра.Напомним, что проект "Культурная среда", который проводится в неформальной обстановке в фойе учреждения культуры, стартовал в ноябре 2019 года. Проект, с одной стороны, является экспериментальной площадкой для апробации актерами новых театральных форм, с другой, дает возможность прямого общения коллектива театра со зрителями.Напомним, четвертая по счету "Культурная среда" была посвящена личности и творчеству великого русского поэта Александра Пушкина.04 марта — Луганск