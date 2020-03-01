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Губернатор Нью-Йорка обещает "десятки и десятки" зараженных COVID-19

Sergey Сегодня, 08:4525Новости
Губернатор Нью-Йорка обещает "десятки и десятки" зараженных COVID-19
Фото: © AP Photo / Mary Altaffer
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что ожидает "десятки и десятки" новых случаев заражения коронавирусом в штате, передает РИА Новости.
"Число инфицированных будет продолжать расти. Это математическая функция. Это будут десятки, десятки и десятки", - сказал Куомо на пресс-конференции.

Он также отметил, что на этой неделе штат мог позволить себе проводить лишь 20-30 тестов на коронавирус в день. В перспективе власти штата, по его словам, хотят довести этот показатель до 1000 в день.
Ранее он сообщил, что число инфицированных в штате Нью-Йорк достигло 11, лишь один пациент госпитализирован. Остальные находятся дома.

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