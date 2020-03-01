Губернатор Нью-Йорка обещает "десятки и десятки" зараженных COVID-19

"Число инфицированных будет продолжать расти. Это математическая функция. Это будут десятки, десятки и десятки", - сказал Куомо на пресс-конференции.

Фото: © AP Photo / Mary AltafferГубернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что ожидает "десятки и десятки" новых случаев заражения коронавирусом в штате, передает РИА Новости.Он также отметил, что на этой неделе штат мог позволить себе проводить лишь 20-30 тестов на коронавирус в день. В перспективе власти штата, по его словам, хотят довести этот показатель до 1000 в день.Ранее он сообщил, что число инфицированных в штате Нью-Йорк достигло 11, лишь один пациент госпитализирован. Остальные находятся дома.