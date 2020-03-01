"Хрен редьки не слаще": экс-депутат Рады оценил смену премьера Украины

"Хрен редьки не слаще. Есть такая пословица из басни: "А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь!". На этом примере очень легко показать ситуацию на Украине. Премьер должен быть профессионалом, а Шмыгаль – летун. Там был немножко, здесь посидел", – отметил бывший парламентарий.

"Кто-то его (Денис Шмыгаль. – Прим. ред.) туда поставил, и кто-то будет им управлять", – заключил Олейник.

Фото: РИА НовостиБывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил в интервью НСН, что не видит ничего положительного в смене премьер-министра Украины. Об это сообщает РИА Новости.Накануне Верховная рада Украины на внеочередном заседании назначила Дениса Шмыгаля главой правительства. За это решение проголосовал 291 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов.По мнению Олейника, за новым украинским премьером "нет никаких крупных достижений".Он считает, что Шмыгаль не является самостоятельной политической фигурой, и "ничего путного из этого не выйдет".Новый премьерДенис Шмыгаль родился 15 октября 1975 года во Львове. В 1997 году с отличием окончил Львовский политехнический университет, а через пять лет стал кандидатом экономических наук, защитив диссертацию по региональной экономике и размещению производительных сил. С августа 2019-го по февраль 2020-го был председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации. С 4 февраля работал вице-премьером и министром развития общин и территорий.Сам политик в числе приоритетов нового правительства назвал завершение конфликта в Донбассе и реформу по децентрализации страны. А среди наиболее срочных вопросов он перечислил необходимость пересмотра госбюджета, погашение задолженности по зарплате перед шахтерами и противостояние вспышке коронавируса.